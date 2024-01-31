Гладков высказался об участившихся атаках дронов-камикадзе по Белгородской области

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Белгородец поинтересовался, какие меры безопасности принимаются в области для защиты населения от атак дронов-камикадзе: «В последнее время увеличилось число атак на мирных граждан».
Губернатор ответил, что погранслужбы принимают все необходимые меры для защиты местных жителей. Также глава региона попросил жителей приграничных районов быть внимательнее при передвижении и выездных работах.
То, что происходит в последнее время с применением дронов-камикадзе в отношении мирного населения, — уже верх цинизма со стороны ВСУ. Подвергается атаке гражданское население — священники, строители, техника, бьют по беззащитным женщинам, мирным домам.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня белгородское приграничье несколько раз подвергалось атаке дронов ВСУ. Один из дронов атаковал памятник в Новой Таволжанке, который установили в конце прошлого года в честь погибших танкистов.