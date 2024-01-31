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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Гладков высказался об участившихся атаках дронов-камикадзе по Белгородской области

Гладков высказался об участившихся атаках дронов-камикадзе по Белгородской области

31 января 2024, 19:15
Фото: Изображение Midjourney
Глава региона рекомендовал жителям приграничных районов быть внимательнее, так как обстановка остаётся опасной. Тему подняли во время вечернего эфира Вячеслава Гладков.

Белгородец поинтересовался, какие меры безопасности принимаются в области для защиты населения от атак дронов-камикадзе: «В последнее время увеличилось число атак на мирных граждан».

Губернатор ответил, что погранслужбы принимают все необходимые меры для защиты местных жителей. Также глава региона попросил жителей приграничных районов быть внимательнее при передвижении и выездных работах.

То, что происходит в последнее время с применением дронов-камикадзе в отношении мирного населения, — уже верх цинизма со стороны ВСУ. Подвергается атаке гражданское население — священники, строители, техника, бьют по беззащитным женщинам, мирным домам.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня белгородское приграничье несколько раз подвергалось атаке дронов ВСУ. Один из дронов атаковал памятник в Новой Таволжанке, который установили в конце прошлого года в честь погибших танкистов.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Дрон#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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