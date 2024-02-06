Количество повреждённых домов в Губкине из-за взрыва БПЛА увеличилось

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал обновлённые данные по повреждениям в Губкине, который подвергся атаке украинского беспилотника. Сначала сообщалось о четырёх повреждённых домах, но теперь их число выросло до восьми.
Летательный аппарат рухнул и сдетонировал. В пострадавших частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. В результате происшествия мирные жители не пострадали.
Губкинский горокруг второй раз попал в сводку обстрелов Белгородской области. Впервые ВСУ ударили по муниципалитету 17 января. Сообщалось об упавшем беспилотнике, но обошлось без последствий на земле.
6 февраля впервые по всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Соответствующее уведомление поступило белгородцам в 05:59.