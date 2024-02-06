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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Последствия обстрела

Количество повреждённых домов в Губкине из-за взрыва БПЛА увеличилось

6 февраля 2024, 08:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела

В белгородском Губкине в результате падения беспилотника пострадало восемь домов

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал обновлённые данные по поводу разрушений в Губкине, который ранее подвергся атаке украинского беспилотника. Изначально сообщалось о четырёх повреждённых домах, но их число выросло до восьми.
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал обновлённые данные по повреждениям в Губкине, который подвергся атаке украинского беспилотника. Сначала сообщалось о четырёх повреждённых домах, но теперь их число выросло до восьми.

Летательный аппарат рухнул и сдетонировал. В пострадавших частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. В результате происшествия мирные жители не пострадали.

Губкинский горокруг второй раз попал в сводку обстрелов Белгородской области. Впервые ВСУ ударили по муниципалитету 17 января. Сообщалось об упавшем беспилотнике, но обошлось без последствий на земле.

6 февраля впервые по всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Соответствующее уведомление поступило белгородцам в 05:59.

Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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