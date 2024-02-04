В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Вечером 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Оповещение от МЧС поступило в 17:39. В городе запускали сирену.
Однако отбой ракетной опасности в этот раз объявили быстро. Уже в 17:42 появилось оповещение об отмене.
Есть ли какие-либо последствия на земле, пока неизвестно.
Напомним, что в Белгороде ракетную опасность в последний раз объявляли 27 января. А 1 февраля её объявляли в Валуйском горокруге. Причём в этом случае оповещения от МЧС не было. О ракетной опасности заявил глава горокруга Алексей Дыбов. Вечером 1 февраля он сообщил о об уничтожении неразорвавшихся снарядов.