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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Сирена

В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность

4 февраля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Ракетную опасность объявляли в Белгороде

Оповещение об опасности от МЧС поступило вечером 4 февраля. В городе включали сирену. Однако отбой объявили быстро.

Вечером 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Оповещение от МЧС поступило в 17:39. В городе запускали сирену.

Однако отбой ракетной опасности в этот раз объявили быстро. Уже в 17:42 появилось оповещение об отмене.

Есть ли какие-либо последствия на земле, пока неизвестно.

Напомним, что в Белгороде ракетную опасность в последний раз объявляли 27 января. А 1 февраля её объявляли в Валуйском горокруге. Причём в этом случае оповещения от МЧС не было. О ракетной опасности заявил глава горокруга Алексей Дыбов. Вечером 1 февраля он сообщил о об уничтожении неразорвавшихся снарядов.

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#Город#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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