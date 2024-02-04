В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность

Напомним, что в Белгороде ракетную опасность в последний раз объявляли 27 января. А 1 февраля её объявляли в Валуйском горокруге. Причём в этом случае оповещения от МЧС не было. О ракетной опасности заявил глава горокруга Алексей Дыбов. Вечером 1 февраля он сообщил о об уничтожении неразорвавшихся снарядов.