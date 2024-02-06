Неспокойная ночь: Белгородскую область пытались атаковать семью беспилотниками

Семь беспилотников перехватили над Белгородской областью

ПВО в регионе сработала минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ракетную опасность объявляли в нескольких районах, а также в Белгороде. Известно о разрушениях после одной из атак.