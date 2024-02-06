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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Беспилотники

Неспокойная ночь: Белгородскую область пытались атаковать семью беспилотниками

6 февраля 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Семь беспилотников перехватили над Белгородской областью

ПВО в регионе сработала минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ракетную опасность объявляли в нескольких районах, а также в Белгороде. Известно о разрушениях после одной из атак.
Сюжет
Пво

Над Белгородской областью перехватили семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. ПВО сработала минувшей ночью.

Ранее в нескольких районах объявляли ракетную опасность. Минувшей ночью предупреждения от МЧС получили жители Белгорода, Белгородского района и Новооскольского горокруга. Последний довольно-таки редко попадает в сводку ЧП.

Помимо этого, беспилотник атаковал город Губкин. Известно о разрушениях в четырёх частных жилых домах. Пострадавших среди мирных жителей нет. Губкин лишь второй раз с начала СВО попадает в сводку происшествий.

Добавим, что около шести часов утра 6 февраля впервые на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Ранее предупреждения рассылали жителям конкретных городов, районов и горокругов.

Ракетную опасность впервые объявили на всей территории Белгородской области
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