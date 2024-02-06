Неспокойная ночь: Белгородскую область пытались атаковать семью беспилотниками

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Над Белгородской областью перехватили семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. ПВО сработала минувшей ночью.
Ранее в нескольких районах объявляли ракетную опасность. Минувшей ночью предупреждения от МЧС получили жители Белгорода, Белгородского района и Новооскольского горокруга. Последний довольно-таки редко попадает в сводку ЧП.
Помимо этого, беспилотник атаковал город Губкин. Известно о разрушениях в четырёх частных жилых домах. Пострадавших среди мирных жителей нет. Губкин лишь второй раз с начала СВО попадает в сводку происшествий.
Добавим, что около шести часов утра 6 февраля впервые на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Ранее предупреждения рассылали жителям конкретных городов, районов и горокругов.