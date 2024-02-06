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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Разрушения после обстрела

Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения

6 февраля 2024, 03:49
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

Беспилотник атаковал Губкин в Белгородской области

БПЛА упал и взорвался. Разрушения есть в нескольких частных домах. Подомовой обход продолжится утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Взрыв

Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области. Об этом стало известно рано утром 6 февраля.

Есть разрушения в четырёх частных домах. В них выбило окна и посекло кровлю и фасады. Помимо этого, повреждения получили заборы. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Подомовой обход продолжится утром, когда посветлеет.

О том, что Губкин подвергся атаке ВСУ, сообщается лишь второй раз с начала спецоперации. Впервые об ударе по горокругу стало известно из сводки обстрелов 17 января. Тогда сообщалось об упавшем беспилотнике. Последствий на земле не было.

Добавим, что около шести часов утра 6 февраля на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Минувшим вечером и ночью аналогичные предупреждения получили жители Валуйского и Новооскольского горокругов, Белгородского района и Белгорода.

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