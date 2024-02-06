Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения

О том, что Губкин подвергся атаке ВСУ, сообщается лишь второй раз с начала спецоперации. Впервые об ударе по горокругу стало известно из сводки обстрелов 17 января. Тогда сообщалось об упавшем беспилотнике. Последствий на земле не было.