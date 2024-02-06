Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 04:04
Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области. Об этом стало известно рано утром 6 февраля.
Есть разрушения в четырёх частных домах. В них выбило окна и посекло кровлю и фасады. Помимо этого, повреждения получили заборы. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Подомовой обход продолжится утром, когда посветлеет.
О том, что Губкин подвергся атаке ВСУ, сообщается лишь второй раз с начала спецоперации. Впервые об ударе по горокругу стало известно из сводки обстрелов 17 января. Тогда сообщалось об упавшем беспилотнике. Последствий на земле не было.
Добавим, что около шести часов утра 6 февраля на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Минувшим вечером и ночью аналогичные предупреждения получили жители Валуйского и Новооскольского горокругов, Белгородского района и Белгорода.