Белгородка помогла уничтожить украинский беспилотник в небе над областью

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Минувшей ночью над территорией России система ПВО уничтожила и перехватила 21 БПЛА: 11 дронов на Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, ещё один — над Тульской областью.
Об одном из беспилотников над Белгородской областью сообщила жительница села Толстое через приложение «Радар.НФ». Украинский БПЛА ликвидировали.
Напомним, вечером 29 января над посёлком в Грайворонском горокруге было сбито несколько воздушных целей. Обошлось без пострадавших, но разрушения были — в частном доме выбило окна.