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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:04

Беспилотник

Белгородка помогла уничтожить украинский беспилотник в небе над областью

30 января 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Сигнал из приложения «Радар.НФ» помог уничтожить дрон над Белгородской областью

Жительница села Толстое сообщила о дроне через мобильное приложение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт. Всего минувшей ночью в небе над регионом уничтожили пять беспилотников.
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СВО

Минувшей ночью над территорией России система ПВО уничтожила и перехватила 21 БПЛА: 11 дронов на Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, ещё один — над Тульской областью.

Об одном из беспилотников над Белгородской областью сообщила жительница села Толстое через приложение «Радар.НФ». Украинский БПЛА ликвидировали.

Напомним, вечером 29 января над посёлком в Грайворонском горокруге было сбито несколько воздушных целей. Обошлось без пострадавших, но разрушения были — в частном доме выбило окна.

Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО
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#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Мобильное приложение#Белгород#Алина Харина#Радар#СВО
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