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Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Ракетную опасность впервые объявили на всей территории Белгородской области

Ракетную опасность впервые объявили на всей территории Белгородской области

6 февраля 2024, 03:14
Фото: 1MI
Уведомление поступило около шести часов утра. Ранее ракетную опасность объявляли только в конкретных городах и районах.
Сюжет
МЧС

Рано утром 6 февраля на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Сообщение от МЧС жителям региона поступило в 05:59.

Такое уведомление белгородцам поступило впервые. Ранее ракетную опасность объявляли в конкретных городах и районах.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 07:39.

Добавим, что аналогичные предупреждения белгородцы получили минувшим вечером и ночью. Ракетную опасность объявляли в Валуйском и Новооскольском горокругах, Белгородском районе и Белгороде.

Жители региона сообщали, что минувшей ночью действительно было громко. О том, есть ли какие-то последствия, пока точно не известно. Вместе с тем, по информации федеральных СМИ, взрывы минувшей ночью прогремели в Харьковской области.

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