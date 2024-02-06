Ракетную опасность впервые объявили на всей территории Белгородской области

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Рано утром 6 февраля на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Сообщение от МЧС жителям региона поступило в 05:59.
Такое уведомление белгородцам поступило впервые. Ранее ракетную опасность объявляли в конкретных городах и районах.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 07:39.
Добавим, что аналогичные предупреждения белгородцы получили минувшим вечером и ночью. Ракетную опасность объявляли в Валуйском и Новооскольском горокругах, Белгородском районе и Белгороде.
Жители региона сообщали, что минувшей ночью действительно было громко. О том, есть ли какие-то последствия, пока точно не известно. Вместе с тем, по информации федеральных СМИ, взрывы минувшей ночью прогремели в Харьковской области.