В Белгороде проверили контроллеры для открытия подъездов при ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В каждом контроллере для открытия подъездов будет мультисимкарта, которая подключена ко всем операторам. Сейчас власти работают с производителями устройств, чтобы при поступлении сигнала «ракетная опасности» двери всех подъездов могли открыться сразу. В нескольких МКД уже протестировали новые устройства и, по словам Валентина Демидова, они работают стабильно.
Напомним, найти решение проблемы с закрытыми во время тревоги подъездами губернатор Гладков поручил минцифры. На одном из оперативных совещаний правительства профильный министр предложил вариант с GSM-контроллерами, установка и обслуживание которых обойдётся в 56,62 млн рублей и 2 млн ежемесячно. Главе региона этот вариант не понравился, и он поручил подумать над снижением стоимости. Сейчас сумму затрат на контроллеры пока не называют.