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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Подъезд

В Белгороде проверили контроллеры для открытия подъездов при ракетной опасности

4 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI
Подъезд
Теперь властям предстоит поставить более 5 тысяч таких устройств в МКД города, рассказал мэр Демидов. Они позволят одновременно открывать двери подъездов при поступлении сигнала тревоги.

В каждом контроллере для открытия подъездов будет мультисимкарта, которая подключена ко всем операторам. Сейчас власти работают с производителями устройств, чтобы при поступлении сигнала «ракетная опасности» двери всех подъездов могли открыться сразу. В нескольких МКД уже протестировали новые устройства и, по словам Валентина Демидова, они работают стабильно.

Напомним, найти решение проблемы с закрытыми во время тревоги подъездами губернатор Гладков поручил минцифры. На одном из оперативных совещаний правительства профильный министр предложил вариант с GSM-контроллерами, установка и обслуживание которых обойдётся в 56,62 млн рублей и 2 млн ежемесячно. Главе региона этот вариант не понравился, и он поручил подумать над снижением стоимости. Сейчас сумму затрат на контроллеры пока не называют.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Мкд#Екатерина Никулина#Валентин Демидов#Ракетная опасность#GSM-контроллеры#Контроллеры#Открытие подъездов
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