В Белгороде проверили контроллеры для открытия подъездов при ракетной опасности

Напомним, найти решение проблемы с закрытыми во время тревоги подъездами губернатор Гладков поручил минцифры. На одном из оперативных совещаний правительства профильный министр предложил вариант с GSM-контроллерами, установка и обслуживание которых обойдётся в 56,62 млн рублей и 2 млн ежемесячно. Главе региона этот вариант не понравился, и он поручил подумать над снижением стоимости. Сейчас сумму затрат на контроллеры пока не называют.