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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Кадр со спектакля

Театралам на заметку: как будет работать БГАДТ при объявлении ракетной опасности?

1 февраля 2024, 15:12
Фото: драмтеатр им. Щепкина
Кадр со спектакля

В БГАДТ им. Щепкина уточнили режим работы при ракетной опасности

На соответствующий вопрос ответили в администрации драмтеатра имени Щепкина. Также в пресс-службе рассказали о спектакле, показ которого состоится сегодня, 1 февраля. С этого месяца возобновляется показ постановок.

Администрация Белгородского государственного академического драматического театра (БГАДТ) имени Щепкина объяснила, как будет работать театр в случае объявления ракетной опасности. Если сигнал пришлют во время спектакля, то его остановят и возобновлять не будут.

Мы всегда идём навстречу зрителям и предоставляем Вам право сдать билеты до начала спектакля, если таково будет Ваше желание.
БГАДТ им. Щепкина

С февраля в театре возобновляется показ спектаклей. Уже сегодня, 1 февраля, на основной сцене театра покажут комедию «Ханума» (12+).

Напомним, что спектакли, которые планировалось показать в период с 20 по 31 января, решили перенести на март. Всего из-за неспокойной оперативной обстановки перенесли 15 постановок.

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#Общество#Белгородская область#Культура#Театр#Театр щепкина#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Ракетная опасность
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