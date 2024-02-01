Театралам на заметку: как будет работать БГАДТ при объявлении ракетной опасности?

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Администрация Белгородского государственного академического драматического театра (БГАДТ) имени Щепкина объяснила, как будет работать театр в случае объявления ракетной опасности. Если сигнал пришлют во время спектакля, то его остановят и возобновлять не будут.
Мы всегда идём навстречу зрителям и предоставляем Вам право сдать билеты до начала спектакля, если таково будет Ваше желание.
БГАДТ им. Щепкина
С февраля в театре возобновляется показ спектаклей. Уже сегодня, 1 февраля, на основной сцене театра покажут комедию «Ханума» (12+).
Напомним, что спектакли, которые планировалось показать в период с 20 по 31 января, решили перенести на март. Всего из-за неспокойной оперативной обстановки перенесли 15 постановок.