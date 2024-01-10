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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Театр

Январские спектакли драмтеатра в Белгороде перенесли на март

10 января 2024, 12:51
Фото: 1MI
Театр

БГАДТ им. Щепкина в Белгороде перенёс представления

Спектакли, которые планировалось провести в период с 20 по 31 января, решили перенести на март. Билеты останутся действительными, но при необходимости белгородцы смогут вернуть деньги. Об этом рассказали в Telegram-канале драмтеатра.

В драмтеатре им. Щепкина сообщили, что январские спектакли перенесли на март. Речь идёт о представлениях, которые планировались в период с 20 по 31 января. Билеты останутся действительными, однако при необходимости белгородцы смогут вернуть уплаченные деньги.

Всего перенесут 15 спектаклей. Показывать их будут вплоть до 12 марта. В числе представлений такие спектакли, как «Примадонны» (16+), «Слишком женатый таксист» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+), «Госпожа министерша» (14+) и ряд других.

Аналогичное решение приняли в других культурных учреждениях города. Например, в филармонии балет «Щелкунчик» (6+) перенесли с 19 января на 4 марта. Концерт «Рождественские хоровые ассамблеи — 2024» (6+), который запланировали на 13 января, отменили.

Музеи Белгорода, судя по всему, продолжат работать в прежнем режиме. Дополнительная информация на этот счёт не публиковалась.

Подробнее ознакомиться с переносами можно в скриншотах, прикреплённых ниже.

Напомним, в Белгороде после трагедии 30 декабря изменился режим работы крупных торговых центров. Несколько дней они были закрыты, а теперь будут работать только до 20:00. Ранее они были открыты до 22:00.

Перенос спектаклейПеренос спектаклей
Перенос балета и отмена концертаПеренос балета и отмена концерта
Перенос спектаклей
Фото: скриншот из Telegram-канала драмтеатра
Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому
Узнать подробнее
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#Белгородская область#Культура#Театр#Спектакли#Перенос#Новости Белгорода#Бгадт им. щепкина#Белгород#Наталья Корявых
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