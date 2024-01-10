Январские спектакли драмтеатра в Белгороде перенесли на март

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В драмтеатре им. Щепкина сообщили, что январские спектакли перенесли на март. Речь идёт о представлениях, которые планировались в период с 20 по 31 января. Билеты останутся действительными, однако при необходимости белгородцы смогут вернуть уплаченные деньги.
Всего перенесут 15 спектаклей. Показывать их будут вплоть до 12 марта. В числе представлений такие спектакли, как «Примадонны» (16+), «Слишком женатый таксист» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+), «Госпожа министерша» (14+) и ряд других.
Аналогичное решение приняли в других культурных учреждениях города. Например, в филармонии балет «Щелкунчик» (6+) перенесли с 19 января на 4 марта. Концерт «Рождественские хоровые ассамблеи — 2024» (6+), который запланировали на 13 января, отменили.
Музеи Белгорода, судя по всему, продолжат работать в прежнем режиме. Дополнительная информация на этот счёт не публиковалась.
Подробнее ознакомиться с переносами можно в скриншотах, прикреплённых ниже.
Напомним, в Белгороде после трагедии 30 декабря изменился режим работы крупных торговых центров. Несколько дней они были закрыты, а теперь будут работать только до 20:00. Ранее они были открыты до 22:00.