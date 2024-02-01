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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Глава района в Белгородской области объявил ракетную опасность

Февраль в Белгородской области начался с объявления о ракетной опасности

1 февраля 2024, 10:36
Фото: 1MI

Глава района в Белгородской области объявил ракетную опасность

Об опасности заявил Алексей Дыбов. При этом оповещений от РСЧС пока не поступало. В Сети со ссылкой на местных жителей пишут, что в горокруге звучала сирена.
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СВО

1 февраля в Валуйском горокруге объявили ракетную опасность. Об этом в 13:20 сообщил глава администрации Алексей Дыбов. При этом оповещения от РСЧС не было. Дыбов утверждает, что опасность актуальна для жителей города Валуйки.

В Сети со ссылкой на местных жителей пишут, что в горокруге звучала сирена.

Дополнение: в 13:40 Дыбов сообщил об отбое ракетной опасности.

Напомним, что утро в регионе тоже было громким. На подлёте к Строителю в Яковлевском горокруге сбиты три беспилотника. Ещё один дрон рухнул в поле с последующим взрывом. Обошлось без последствий на земле.

Всего же за ночь и утро в небе над Белгородской областью сбили восемь беспилотников.

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#Белгородская область#Происшествия#Валуйки#Алексей дыбов#Инна Рогова#Белгород#Сирена#Валуйский горокруг#СВО#Ракетная опасность
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