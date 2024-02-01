Февраль в Белгородской области начался с объявления о ракетной опасности

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
1 февраля в Валуйском горокруге объявили ракетную опасность. Об этом в 13:20 сообщил глава администрации Алексей Дыбов. При этом оповещения от РСЧС не было. Дыбов утверждает, что опасность актуальна для жителей города Валуйки.
В Сети со ссылкой на местных жителей пишут, что в горокруге звучала сирена.
Дополнение: в 13:40 Дыбов сообщил об отбое ракетной опасности.
Напомним, что утро в регионе тоже было громким. На подлёте к Строителю в Яковлевском горокруге сбиты три беспилотника. Ещё один дрон рухнул в поле с последующим взрывом. Обошлось без последствий на земле.
Всего же за ночь и утро в небе над Белгородской областью сбили восемь беспилотников.