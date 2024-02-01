Утро под Белгородом выдалось громким: сработала ПВО

За вчерашний день, 31 января, регион несколько раз подвергался атакам. Есть пострадавший — мужчина получил осколочные ранения лица. Произошло это в Богун-Городке Борисовского района: там с дрона-камикадзе сбросили взрывное устройство. Село накануне атаковали дважды.