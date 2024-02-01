Утро под Белгородом выдалось громким: сработала ПВО

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Ранним утром 1 февраля в Белгородской области было громко. Система ПВО сработала в Яковлевском горокруге.
На подлёте к Строителю сбито две цели. Предварительно — обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.
Информация о последствиях уточняется.
За вчерашний день, 31 января, регион несколько раз подвергался атакам. Есть пострадавший — мужчина получил осколочные ранения лица. Произошло это в Богун-Городке Борисовского района: там с дрона-камикадзе сбросили взрывное устройство. Село накануне атаковали дважды.
В результате обстрела и ударов дронами повреждены инфраструктурный объект связи, ЛЭП, частный дом, легковые автомобили, в том числе машина медиков. Помимо этого, пострадал мемориал в Новой Таволжанке, установленный в конце минувшего года.