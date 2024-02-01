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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:17

ПВО сработала в Белгородской области

Утро под Белгородом выдалось громким: сработала ПВО

1 февраля 2024, 05:14
Фото: 1MI

ПВО сработала в Белгородской области

Сбито две воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Ранним утром 1 февраля в Белгородской области было громко. Система ПВО сработала в Яковлевском горокруге.

На подлёте к Строителю сбито две цели. Предварительно — обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.

Информация о последствиях уточняется.

За вчерашний день, 31 января, регион несколько раз подвергался атакам. Есть пострадавший — мужчина получил осколочные ранения лица. Произошло это в Богун-Городке Борисовского района: там с дрона-камикадзе сбросили взрывное устройство. Село накануне атаковали дважды.

В результате обстрела и ударов дронами повреждены инфраструктурный объект связи, ЛЭП, частный дом, легковые автомобили, в том числе машина медиков. Помимо этого, пострадал мемориал в Новой Таволжанке, установленный в конце минувшего года.

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#Белгородская область#Происшествия#Строитель#Пво#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#СВО#Работа ПВО#Обстрел ВСУ
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