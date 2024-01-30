Месяц спустя: новая реальность для Белгорода после обстрела 30 декабря

Жертв этого страшного дня могло быть гораздо больше, если бы не помощь окружающих. За жизнь и здоровье пострадавших боролись не только медики и сотрудники спецслужб, но и неравнодушные очевидцы. Одним из таких был спасатель ГО ЧС Михаил Разиньков, который в этот день ехал на личном авто недалеко от ТЦ «Маяк». Увидев, что произошло, белгородец бросил свою машину и отправился помогать раненым и медикам, которые увозили их в больницы.