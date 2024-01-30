Месяц спустя: новая реальность для Белгорода после обстрела 30 декабря

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Попытки обстрелов Белгорода со стороны Украины случались и раньше. Местные жители давно привыкли к громким звукам работы ПВО и вылетам. Но трагедия 30 декабря оставила неизгладимый след в сердцах многих горожан.
В выходной предпраздничный день ВСУ атаковали центр города, где в это время кто-то готовился к праздникам и покупал подарки, а кто-то просто прогуливался по украшенным улицам. Кассетные боеприпасы упали в нескольких местах, в том числе возле ТЦ «Маяк», на проспекте Славы, на улице Попова около универмага «Белгород» и на Соборной площади.
По итогам работы оперативных служб стало известно о 25 погибших и более 100 раненых горожанах. Торговые центры, магазины, жилые дома, дороги, сотни автомобилей — множество разрушений на каждой из пострадавших улиц.
Жертв этого страшного дня могло быть гораздо больше, если бы не помощь окружающих. За жизнь и здоровье пострадавших боролись не только медики и сотрудники спецслужб, но и неравнодушные очевидцы. Одним из таких был спасатель ГО ЧС Михаил Разиньков, который в этот день ехал на личном авто недалеко от ТЦ «Маяк». Увидев, что произошло, белгородец бросил свою машину и отправился помогать раненым и медикам, которые увозили их в больницы.
Много врачей и медицинских сотрудников, у которых 30 декабря был выходной день, приняли решение выйти на помощь раненым. Медбрат приёмного отделения горбольницы №2 Максим Тепляков был дома в центре города и после обстрела сразу отправился помогать другим медикам на месте происшествия. А хирурги Наталья Петрикова и Дмитрий Багрянцев, отбросив эмоции на второй план, выдвинулись из дома на работу — проводить операции и доставать осколки.
Некоторые белгородцы погибли, защищая других. Медсестра детской областной больницы Майя Жаркова 30 декабря гуляла со своей подругой Ольгой Федруновой и её внуком. Когда начался обстрел, женщины закрыли мальчика собой и погибли. Другая белгородка Виктория Величко во время взрыва закрыла собой двух дочерей. Девочки получили ранения, сама женщина погибла.
Есть те, кто не смог выдержать накала происходящего и решил временно или навсегда переехать из Белгорода в безопасное место. Как минимум 300 человек выехали из областного центра в другие населённые пункты региона. Для них в Старом Осколе и Губкине развернули пункты временного размещения.
Также правительство региона приняло решение отправить детей из Белгорода в загородные лагеря в других областях. В Воронеже, Калуге, Тамбове, Липецке и других городах России встретили более 2,8 тысячи белгородских ребят. Для них организовали проживание, питание, досуг и учебный процесс сначала на три недели, а после прибывание продлили ещё на одну смену.
Практически сразу после трагедии свою помощь жителям Белгорода с переселением в другое безопасное место предложила Ксения Собчак. Журналистка пообещала помочь с подбором и оплатой жилья на три месяца тем, кто подаст заявку. На сегодня более 100 семей из Белгорода воспользовались помощью. Им помогли выехать в разные регионы — от Москвы до Адыгеи. Неравнодушные люди собрали на эти цели почти 6 млн рублей.
А для тех, кто всё же решил остаться в Белгороде, теперь наступила новая реальность. Сразу после новогодних праздников для безопасности тех, кто ежедневно добирается на учёбу и работу на автобусах, остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками. А чтобы находящиеся на улице во время обстрела белгородцы могли как можно быстрее спрятаться от удара — установили модульные укрытия. В планах у властей — укрепить 425 остановок города.
К такой защите у горожан до сих пор много вопросов: почему мешками обложили только половину остановки, не навредят ли бетонные конструкции во время обстрела ещё больше? Чтобы развеять сомнения по последнему, сапёры Росгвардии провели испытания с использованием в том числе боеприпасов, которые упали на город 30 декабря, но не разорвались. Конструкции прошли проверку и начали появляться по всему Белгороду. Всего их планируют разместить около 200.
Укрепили бетонными блоками и входы в крупные торговые центры — «МегаГринн», «Сити Молл», «Маяк», «Рио». Для всех ТЦ с торговой площадью более 1 тыс. кв. м оперштабом также было принято решение ограничить время работы — теперь они закрываются в 20:00.
«Угроза ракетной опасности» и «ракетная опасность» теперь для белгородцев не в новинку, как и сирена, которую раньше включали только во время проверок. Пока голосовое оповещение и акустические системы слышат не все, и местные власти занимаются увеличением охвата приграничных районов, жителей Белгорода оповещают по телевидению и радио.
Недавно по всей области запланировали проверку оповещения по 20 телеканалам и 5 радиостанциям, но за несколько минут до этого поступил реальный сигнал об опасности в Белгороде и районе. В обоих случаях теле- и радиовещание было прервано оповещением — о необходимости спуститься в укрытие и о плановой проверке.
Правда, пока что не всем белгородцам до конца понятно, что делать во время объявления «ракетной опасности». С одной стороны, все каналы оповещения рекомендуют отойти подальше от окон или спуститься в укрытие. А с другой стороны — учащиеся дистанционно школьники остаются на уроке, а сирены с 23:00 до 6:00 не включают, чтобы не было паники.
Ещё один вопрос, который сейчас находится в работе у правительства, — открытие подъездов МКД во время тревоги, чтобы проходящие мимо домов горожане могли в них укрыться. Вариант с GSM-контроллерами, предложенный минцифры, оказался дорогим и сейчас ему ищут альтернативу.
Услышать сирену и укрыться — это одно. Но что делать, если город подвергнется массированному обстрелу? На этот случай в Белгороде возобновили учения по гражданской обороне. Недавно такую тренировку провели с участием ЕТК и спецслужб: отработали сбор на месте ЧП и вывоз людей в безопасное место на автобусах. В ближайшие дни учения проведут в медицинских учреждениях и с участием министерств.
А чтобы помощь раненым могли оказать не только медики, но и те, кто просто окажется рядом — в Белгороде на базе учреждений культуры, образования, здравоохранения и других начали проводить курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Сейчас в областном центре есть около 16 точек, где на практике можно обучиться оказывать помощь при различных ранениях. Власти планируют обучить всех 500 тысяч жителей приграничных районов, но кадров для этого пока не хватает.
За месяц в Белгороде поменялось многое. Но главные изменения, как и всегда, происходят в самих людях. Уже в день трагедии стало понятно, что белгородцы своих не бросают, и возможно именно это поможет пережить все испытания, которые ложатся на плечи приграничного города.