«Слова излишни»: Гладков прокомментировал атаку ВСУ на мемориал танкистам

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном ударе дроном-камикадзе по Новой Таволжанке и прокомментировал атаку на мемориал, посвящённый погибшим в населённом пункте танкистам.
По информации главы региона, в селе в Шебекинском округе в результате первого взрыва повредило частный дом — выбиты окна, посечены кровля и забор. Из-за второго взрыва пострадал гараж частного домовладения. Ещё один снаряд задел линии газо- и электроснабжения.
Что касается мемориала, то его тоже атаковали беспилотником.
Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни.
Вячеслав Гладков
Оперативные службы находятся на месте. Они вскоре приступят к ликвидации последствий атаки противника.