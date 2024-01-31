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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Последствия атаки на Новую Таволжанку

«Слова излишни»: Гладков прокомментировал атаку ВСУ на мемориал танкистам

31 января 2024, 14:58
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на Новую Таволжанку

ВСУ дроном-камикадзе атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Мемориал находится в Шебекинском горокруге. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадали не только памятник, но и домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном ударе дроном-камикадзе по Новой Таволжанке и прокомментировал атаку на мемориал, посвящённый погибшим в населённом пункте танкистам.

По информации главы региона, в селе в Шебекинском округе в результате первого взрыва повредило частный дом — выбиты окна, посечены кровля и забор. Из-за второго взрыва пострадал гараж частного домовладения. Ещё один снаряд задел линии газо- и электроснабжения.

Что касается мемориала, то его тоже атаковали беспилотником.

Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни.
Вячеслав Гладков

Оперативные службы находятся на месте. Они вскоре приступят к ликвидации последствий атаки противника.

Мемориал танкистамМемориал танкистам
Мемориал танкистам
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Украинский дрон атаковал мемориал в честь погибших танкистов в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Мемориал#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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