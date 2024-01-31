«Слова излишни»: Гладков прокомментировал атаку ВСУ на мемориал танкистам

По информации главы региона, в селе в Шебекинском округе в результате первого взрыва повредило частный дом — выбиты окна, посечены кровля и забор. Из-за второго взрыва пострадал гараж частного домовладения. Ещё один снаряд задел линии газо- и электроснабжения.