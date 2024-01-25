Гладков разрешил юным белгородцам уходить с уроков во время ракетной опасности

«Вчера, когда пришло предупреждение о ракетной опасности, я позвонила своему ребёнку, чтобы напомнить о необходимости уйти в безопасное место. Но он со слезами сказал мне, что сейчас проходит тестирование на время, и он не может отойти от компьютера, иначе будет отрицательная отметка. Прошу Вас на время опасности прекращать все тесты и экзамены», — обратилась с просьбой женщина.