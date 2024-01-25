Гладков разрешил юным белгородцам уходить с уроков во время ракетной опасности

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Обеспокоенная родительница обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову во время вечернего прямого эфира. Она сообщила, что её ребёнок не уехал в безопасный регион, а остался в городе и продолжил учиться в дистанционном формате. Однако в Белгороде, отмечает женщина, до сих пор не спокойно, а дети при сигнале «Ракетная опасность» продолжают писать тесты, которые дают решать на время в ходе уроков.
«Вчера, когда пришло предупреждение о ракетной опасности, я позвонила своему ребёнку, чтобы напомнить о необходимости уйти в безопасное место. Но он со слезами сказал мне, что сейчас проходит тестирование на время, и он не может отойти от компьютера, иначе будет отрицательная отметка. Прошу Вас на время опасности прекращать все тесты и экзамены», — обратилась с просьбой женщина.
Глава региона согласился с замечанием женщины. Он поручил областному министру образования Андрею Милёхину проработать этот вопрос и в ближайшее время принять решение.
Вы абсолютно правы. Решение мы точно примем. В любом случае, если во время тестирования сработает предупреждение об опасности, никаких претензий к детям предъявлять точно не будут. Не переживайте.
Вячеслав Гладков