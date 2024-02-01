Белгородскую область за ночь и утро атаковали восемь беспилотников

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
11 беспилотников минувшей ночью и утром сбили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом 1 февраля сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, сегодня ночью была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ». ПВО перехватила и уничтожила четыре дрона над Белгородской областью и ещё один — над Курской областью.
Вторая попытка атаковать территорию РФ зафиксирована около 6:30. Системами противовоздушной обороны сбито четыре БПЛА над Белгородской областью и ещё два — над Воронежской.
Как минимум два дрона система ПВО сбила над Яковлевским горокругом Белгородской области. Беспилотники уничтожили на подлёте к городу Строителю. Обошлось без последствий на земле.
О сбитых дронах сообщал и воронежский губернатор Александр Гусев. Последствий атаки нет. Глава соседнего региона добавил, что в зоне СВО накануне получили ранения два волонтёра из Воронежа. Их уже везут в госпиталь.