Белгородскую область за ночь и утро атаковали восемь беспилотников

По данным военного ведомства, сегодня ночью была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ». ПВО перехватила и уничтожила четыре дрона над Белгородской областью и ещё один — над Курской областью.