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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Беспилотник

Белгородскую область за ночь и утро атаковали восемь беспилотников

1 февраля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской, Воронежской и Курской областями сбили 11 беспилотников

Ночью и утром над Белгородской областью сбили восемь беспилотников. ВСУ также пытались атаковать летательными аппаратами соседние Курскую и Воронежскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

11 беспилотников минувшей ночью и утром сбили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом 1 февраля сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, сегодня ночью была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ». ПВО перехватила и уничтожила четыре дрона над Белгородской областью и ещё один — над Курской областью.

Вторая попытка атаковать территорию РФ зафиксирована около 6:30. Системами противовоздушной обороны сбито четыре БПЛА над Белгородской областью и ещё два — над Воронежской.

Как минимум два дрона система ПВО сбила над Яковлевским горокругом Белгородской области. Беспилотники уничтожили на подлёте к городу Строителю. Обошлось без последствий на земле.

О сбитых дронах сообщал и воронежский губернатор Александр Гусев. Последствий атаки нет. Глава соседнего региона добавил, что в зоне СВО накануне получили ранения два волонтёра из Воронежа. Их уже везут в госпиталь.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Воронежская область#СВО#Беспилотники#Работа ПВО#Александр Гусев
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