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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Сирена

Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?

29 января 2024, 10:33
Фото: Midjourney
Сирена

Белгородцы не поняли решение не включать по ночам сирены

Белгородцы интересуются, почему в регионе приняли решение не включать ночью сирену при ракетной опасности. По их мнению, лучше они не поспят какое-то время, чем не услышат СМС-оповещения и не спрячутся в безопасном месте. Решение объяснили в оперштабе Белгорода

Жители Белгородской области не поняли принятое решение не включать по ночам при ракетной опасности систему оповещения. По словам белгородцев, некоторые выключают звук и интернет в телефоне перед сном, поэтому могут пропустить СМС или уведомление из приложения МЧС.

Спокойно спим, пока в нас летят снаряды, вместо того, чтобы предупредить людей заранее об опасности и укрыться? Не знаю, мне жизнь моя и ребёнка дороже сна в 10 минут.
высказала мнение белгородка

Объяснить возникшую ситуацию белгородцам попробовали в оперштабе. Решение не включать ночью сирену было принято не просто так.

Решение оперативного штаба о том, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением, было принято, чтобы не создавать дополнительной угрозы жизни и здоровью граждан посредством давки и паники, которые могли бы возникнуть при запуске звукового сигнала в ночной период времени.
оперштаб

Однако не всех белгородцев устроил такой ответ. Они отметили, что ночью люди спят и оповещения на телефоне могут не услышать вовремя, а включённая система оповещения помогла бы людям среагировать на опасность и укрыться в безопасных местах.

Ответ оперштабаОтвет оперштаба
Ответ оперштаба
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Решение об отмене сирены при ракетной опасности с 23:00 до 06:00 приняли 17 января. В этот период жителей будут предупреждать об обстреле только через push-уведомления и СМС-оповещение. Сирену же в случае опасности будут включать только в дневное время.

Кроме этого, белгородцам решили отправлять только один сигнал — «Ракетная опасность», который будут присылать жителям и при авиационной опасности.

Недавно в Белгородской области проверяли работу систем оповещения населения. Сирены услышали не все: в правительство поступило более 800 жалоб.

Жителей приграничного города напугал вой сирены
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Сирена#СВО#Александра Склярова#Сирена воздушной тревоги
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