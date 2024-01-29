Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Жители Белгородской области не поняли принятое решение не включать по ночам при ракетной опасности систему оповещения. По словам белгородцев, некоторые выключают звук и интернет в телефоне перед сном, поэтому могут пропустить СМС или уведомление из приложения МЧС.
Спокойно спим, пока в нас летят снаряды, вместо того, чтобы предупредить людей заранее об опасности и укрыться? Не знаю, мне жизнь моя и ребёнка дороже сна в 10 минут.
высказала мнение белгородка
Объяснить возникшую ситуацию белгородцам попробовали в оперштабе. Решение не включать ночью сирену было принято не просто так.
Решение оперативного штаба о том, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением, было принято, чтобы не создавать дополнительной угрозы жизни и здоровью граждан посредством давки и паники, которые могли бы возникнуть при запуске звукового сигнала в ночной период времени.
оперштаб
Однако не всех белгородцев устроил такой ответ. Они отметили, что ночью люди спят и оповещения на телефоне могут не услышать вовремя, а включённая система оповещения помогла бы людям среагировать на опасность и укрыться в безопасных местах.
Решение об отмене сирены при ракетной опасности с 23:00 до 06:00 приняли 17 января. В этот период жителей будут предупреждать об обстреле только через push-уведомления и СМС-оповещение. Сирену же в случае опасности будут включать только в дневное время.
Кроме этого, белгородцам решили отправлять только один сигнал — «Ракетная опасность», который будут присылать жителям и при авиационной опасности.
Недавно в Белгородской области проверяли работу систем оповещения населения. Сирены услышали не все: в правительство поступило более 800 жалоб.