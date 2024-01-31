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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Лаборатория

Опасную для человека бактерию нашли в куриных сердечках в Белгороде

31 января 2024, 12:30
Фото: 1MI
Лаборатория

В Белгороде в куриных сердечках нашли листерию

Пробу взяли от куриных субпродуктов, а именно — сердечек. В продуктах обнаружены бактерии, которые являются возбудителем смертельно опасного заболевания, предупредили в межрегиональном Россельхознадзоре.

В январе на исследование в отдел диагностики бактериальных болезней, пищевой микробиологии и приготовления питательных сред Белгородской испытательной лаборатории поступили пробы субпродуктов птицы. В результате анализа специалисты нашли в куриных сердечках бактерии L. Monocytogenes. Они являются возбудителем опасного заболевания — листериоза.

При листериозе у человека возникает лихорадка, боль в мышцах. Всё это может сопровождаться диареей, желудочно-кишечными болезнями.

Результаты анализа субпродуктов внесли в информационную систему «Веста» для принятия мер реагирования.

Напомним, что в прошлом году университет кооперации в Белгороде получил штраф в 150 тыс. рублей. В Сети распространилась информация, что в столовой университета обнаружили бактерию сальмонеллу. Позже стало известно об отравлении более десяти человек.

Спустя время в Белгородской области пожаловались на опарыши в пельменях.

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#Общество#Белгородская область#Птица#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Бактерии#Листерия#Куриные сердечки#Субпродукты
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