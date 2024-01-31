Опасную для человека бактерию нашли в куриных сердечках в Белгороде

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В январе на исследование в отдел диагностики бактериальных болезней, пищевой микробиологии и приготовления питательных сред Белгородской испытательной лаборатории поступили пробы субпродуктов птицы. В результате анализа специалисты нашли в куриных сердечках бактерии L. Monocytogenes. Они являются возбудителем опасного заболевания — листериоза.
При листериозе у человека возникает лихорадка, боль в мышцах. Всё это может сопровождаться диареей, желудочно-кишечными болезнями.
Результаты анализа субпродуктов внесли в информационную систему «Веста» для принятия мер реагирования.
Напомним, что в прошлом году университет кооперации в Белгороде получил штраф в 150 тыс. рублей. В Сети распространилась информация, что в столовой университета обнаружили бактерию сальмонеллу. Позже стало известно об отравлении более десяти человек.
Спустя время в Белгородской области пожаловались на опарыши в пельменях.