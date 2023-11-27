Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Пельмени Black Angus белгородец Игорь Зенин купил, по его словам, вечером 28 октября в магазине «Магнит» в районе Дубового. Зенин заверяет, что при покупке и до момента приготовления продукция была заморожена, а пачка не была повреждена. Но после варки в тарелке и кастрюле он вместе с членами семьи нашёл опарышей.
Во время «трапезы» двое несовершеннолетних детей 8 и 11 лет пожаловались на наличие насекомых в своих тарелках. На фото зафиксированы Musca domestica в обеих тарелках на столе, а так же в кастрюле, в которой варились пельмени из пачки.
Игорь Зенин
Часть сваренных пельменей белгородец заморозил: их он собирается отправить на соответствующую экспертизу. Игорь Зенин обратился в Роспотребнадзор и непосредственно в «Мираторг». Он также опубликовал на своём канале видео с опарышами. Приводим его и мы: осторожно, оно может вызвать неприятную реакцию.
За комментарием журналист Бел.Ру обратился в пресс-службу «Мираторга». Там редакции по поводу ситуации с опарышами в тарелке с пельменями сообщили следующее:
Компания «Мираторг» заботится о качестве продукции. Гарантировать её безопасность позволяет многоступенчатая система контроля. Так, на предприятиях поддерживаются самые высокие ветеринарно-санитарные стандарты, осуществляют контроль ветеринарные врачи государственной службы. Кроме того, в соответствии с программой производственного контроля и государственного мониторинга продукция регулярно проверяется в независимых аккредитованных лабораториях на соответствие показателям и нормативам, установленным законодательством.
В пресс-службе сообщили, что после обращения автора видео на предприятии была проверена партия готовой продукции от даты производства, указанной на упаковке. В результате отклонения не подтвердились. Кроме того, считают в компании, из содержания видеоролика невозможно установить фактические обстоятельства появления личинок в блюде.
Редакция продолжит следить за развитием истории.
23 ноября стало известно, что Роскачество нашло патогенные бактерии в популярных марках пельменей. Кроме того, в некоторых полуфабрикатах нашли не указанные в составе крахмал, соевый белок, перемолотые кости. Всего эксперты проверили продукцию 20 торговых марок: ни один из продуктов не смог претендовать на Знак качества.