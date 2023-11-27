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Жалобу белгородца на пельмени с опарышами прокомментировали в «Мираторге»

Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?

27 ноября 2023, 04:30
Фото: Kandinsky

Жалобу белгородца на пельмени с опарышами прокомментировали в «Мираторге»

На этой неделе Роскачество сообщило об обнаружении сальмонеллы, листерии и кишечной палочки в некоторых пельменях. Telegram-канал «Маликов» в свете этих событий опубликовал видео белгородца с опарышами в изделиях «Мираторга»: корреспондент Бел.Ру обратился за комментарием в компанию.

Пельмени Black Angus белгородец Игорь Зенин купил, по его словам, вечером 28 октября в магазине «Магнит» в районе Дубового. Зенин заверяет, что при покупке и до момента приготовления продукция была заморожена, а пачка не была повреждена. Но после варки в тарелке и кастрюле он вместе с членами семьи нашёл опарышей.

Во время «трапезы» двое несовершеннолетних детей 8 и 11 лет пожаловались на наличие насекомых в своих тарелках. На фото зафиксированы Musca domestica в обеих тарелках на столе, а так же в кастрюле, в которой варились пельмени из пачки.
Игорь Зенин

Часть сваренных пельменей белгородец заморозил: их он собирается отправить на соответствующую экспертизу. Игорь Зенин обратился в Роспотребнадзор и непосредственно в «Мираторг». Он также опубликовал на своём канале видео с опарышами. Приводим его и мы: осторожно, оно может вызвать неприятную реакцию.

За комментарием журналист Бел.Ру обратился в пресс-службу «Мираторга». Там редакции по поводу ситуации с опарышами в тарелке с пельменями сообщили следующее:

Компания «Мираторг» заботится о качестве продукции. Гарантировать её безопасность позволяет многоступенчатая система контроля. Так, на предприятиях поддерживаются самые высокие ветеринарно-санитарные стандарты, осуществляют контроль ветеринарные врачи государственной службы. Кроме того, в соответствии с программой производственного контроля и государственного мониторинга продукция регулярно проверяется в независимых аккредитованных лабораториях на соответствие показателям и нормативам, установленным законодательством.

В пресс-службе сообщили, что после обращения автора видео на предприятии была проверена партия готовой продукции от даты производства, указанной на упаковке. В результате отклонения не подтвердились. Кроме того, считают в компании, из содержания видеоролика невозможно установить фактические обстоятельства появления личинок в блюде.

Редакция продолжит следить за развитием истории.

23 ноября стало известно, что Роскачество нашло патогенные бактерии в популярных марках пельменей. Кроме того, в некоторых полуфабрикатах нашли не указанные в составе крахмал, соевый белок, перемолотые кости. Всего эксперты проверили продукцию 20 торговых марок: ни один из продуктов не смог претендовать на Знак качества.

Кишечная палочка, сальмонеллы: что Роскачество нашло в популярных марках пельменей
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