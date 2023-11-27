Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?

Пельмени Black Angus белгородец Игорь Зенин купил, по его словам, вечером 28 октября в магазине «Магнит» в районе Дубового. Зенин заверяет, что при покупке и до момента приготовления продукция была заморожена, а пачка не была повреждена. Но после варки в тарелке и кастрюле он вместе с членами семьи нашёл опарышей.