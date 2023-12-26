Мясо с африканской чумой ушло в семь регионов России с мясокомбината в Черноземье

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Продукцию с вирусом, не проходившую термообработку, обнаружили в семи регионах страны. Как отметила Аушева, для человека такое мясо не опасно, но оно является источником распространения болезни. Опасную свинину изъяли из оборота.
Аушева рассказала, что помимо двух очагов на комплексах в Калачеевском районе Воронежской области, вирус выявили ещё в пяти местах. Это два мясокомбината и свиноводческая площадка. Кроме того, павших животных обнаружили и вблизи сёл, в частности — в лесополосе.
Суммарно в регионе уничтожили более 120 тысяч голов свиней. Во время подворовых обходов выявили и неучтённых животных. На чуму в итоге провели свыше 85 тысяч исследований. Как вирус попал на свинокомплексы, эксперты пока выясняют, расследование не завершено. В ведомстве озвучили предварительную версию.
Причина попадания африканской чумы свиней на крупные комплексы связана, прежде всего, с перемещением этих животных на инфицированный объект — мясокомбинат. На котором уже в принципе была инфицированная продукция, инфицированные сооружения, инфицированное оборудование. То есть, это вот как раз хозяйственные связи с таким инфицированным объектом.
Татьяна Аушева
Также причиной распространения различных заболеваний является и отсутствие достоверного учёта животных у частных владений, бесконтрольный убой и реализация продукции, например, на рынке. Так произошло в Воронеже.
Забили животное, оно было с сибирской язвой. Заболели и люди, которые его забивали, но своевременно было установлено, где данная продукция находится, и дальнейшего распространения не произошло.
Татьяна Аушева
В ведомстве добавили, что в Калачеевском и Бобровском районах Воронежской области карантин по африканской чуме свиней сняли. Соответствующий указ губернатора опубликовали на сайте областного правительства 22 декабря.
Стоит отметить, что в Калачеевском районе ограничения действовали с 10 ноября на территории луга в 110 метрах от дома №126 на улице Некрасова в селе Заброды. В Бобровском — с 23 ноября в районе здания на Комсомольской, 1. Там находилась территория отгрузки колбасных изделий.