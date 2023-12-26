Мясо с африканской чумой ушло в семь регионов России с мясокомбината в Черноземье

Аушева рассказала, что помимо двух очагов на комплексах в Калачеевском районе Воронежской области, вирус выявили ещё в пяти местах. Это два мясокомбината и свиноводческая площадка. Кроме того, павших животных обнаружили и вблизи сёл, в частности — в лесополосе.