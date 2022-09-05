На свинокомплексе «Мираторга» в Орловской области нашли очаг АЧС

Напомним, что ранее случай заболевания АЧС выявили в репродукторе Хмелевое ООО «Мираторг-Белгород» в Корочанском районе. Об этом стало известно в октябре минувшего года. А месяцем ранее генетический материал вируса обнаружили в 30 пробах от умерших свиней на площадке «Бродок-2». Сообщалось, что из-за вспышки АЧС пришлось уничтожить 90 тыс. свиней.