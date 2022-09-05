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Posted 5 сентября 2022, 14:07

Published 5 сентября 2022, 14:07

Modified 2 октября, 14:27

Updated 2 октября, 14:27

На свинокомплексе «Мираторга» в Орловской области нашли очаг АЧС

5 сентября 2022, 14:07
Сюжет
Карантин
На площадке ввели карантин с 1 сентября, пишет «Орелtimes». На свинокомплексе содержится 2,9 тыс. свиней.

На территории свиноводческого комплекса «Мираторга» в Орловской области нашли очаг африканской чумы свиней (АЧС). Там содержится около 2,9 тыс. животных, их должны уничтожить.

С 1 сентября на площадке действует карантин. Помимо этого, как сообщает издание, угрожаемой зоной по АЧС признали территорию в радиусе 20 км вокруг свинокомплекса.

Напомним, что ранее случай заболевания АЧС выявили в репродукторе Хмелевое ООО «Мираторг-Белгород» в Корочанском районе. Об этом стало известно в октябре минувшего года. А месяцем ранее генетический материал вируса обнаружили в 30 пробах от умерших свиней на площадке «Бродок-2». Сообщалось, что из-за вспышки АЧС пришлось уничтожить 90 тыс. свиней.

#Инна Рогова#Общество#АЧС#Мираторг#Карантин#Черноземье#Орловская область
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