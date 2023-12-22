В Белгородской области не было АЧС, но был грипп птиц

Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по ряду заболеваний, ведомство усилило контроль за состоянием свиней и птицы, как в крупных, так и в личных подсобных хозяйствах. Только в Белгородской области, где сосредоточено самое большое в России поголовье, отобрали почти 88 тысяч проб на АЧС, а 118 тысяч проб доставили на исследования в рамках проверки на наличие гриппа птиц.