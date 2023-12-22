В Белгородской области не было АЧС, но был грипп птиц

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По словам Аушевой, на сегодняшний день «горячими точками» остаются АЧС (африканская чума свиней), грипп птиц и сибирская язва. На территории трёх подконтрольных ведомству регионов в той или иной мере бывают определённые ситуации.
Белгородская область выдержала этот год. Был зарегистрирован только грипп птиц. Мы не потеряли поголовье и устояли в сегодняшней ситуации.
Татьяна Аушева
В Воронежской области были вспышки АЧС. Однако, как отметила Аушева, сейчас они практически ликвидированы. Были вопросы с сибирской язвой, регистрировали и грипп птиц.
Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по ряду заболеваний, ведомство усилило контроль за состоянием свиней и птицы, как в крупных, так и в личных подсобных хозяйствах. Только в Белгородской области, где сосредоточено самое большое в России поголовье, отобрали почти 88 тысяч проб на АЧС, а 118 тысяч проб доставили на исследования в рамках проверки на наличие гриппа птиц.
В Воронежской области провели 85 590 исследований на АЧС, 41 548 — на грипп птиц, и в связи со вспышкой на территории области сибирской язвы — 430 проб. В Липецкой области для испытания на АЧС отобрали 36 703 пробы и 19 265 — на грипп птиц.
Что касается фитосанитарного состояния, то в этом отношении заноса новых карантинных объектов и заболеваний не было.