Уничтожить 166 кг мяса: БУКЭП наказали после отравления студентов

Суд удовлетворил иск РПН. Вузу было назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей. Также у белгородского университета кооперации конфисковали: полуфабрикаты (замороженный окорочок бескостный с кожей) из мяса цыпленка-бройлера от ООО «Белгранкорм» общим весом 48,04 кг, замороженное бедро на подложке и филе без кожи того же производителя, а также части тушек цыплят бройлеров производства АО «Приосколье» в Валуйках общим весом 118, 32 кг. Всю продукцию направят на уничтожение.