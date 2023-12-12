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Мясо

Уничтожить 166 кг мяса: БУКЭП наказали после отравления студентов

12 декабря 2023, 12:42
Фото: 1MI
Мясо

Белгородский университет кооперации оштрафовали на 150 тысяч рублей

На прошлой неделе арбитражный суд региона вынес решение, по которому удовлетворил иск РПН к университету кооперации, экономики и права. В столовой последнего отравилось восемь студентов и была обнаружена сальмонелла.
Сюжет
Штраф

В октябре этого года белгородский Роспотребнадзор подал иск в арбитражный суд на БУКЭП, в котором попросил привлечь вуз к ответственности по статье КоАП РФ за действия, связанные с нарушением изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, «повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан…».

Вместе с этим в Сети распространилась информация, что в столовой университета обнаружили бактерию сальмонеллу. А позже стало известно об отравлении более десяти человек — у восьми студентов была острая кишечная инфекция.

Суд удовлетворил иск РПН. Вузу было назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей. Также у белгородского университета кооперации конфисковали: полуфабрикаты (замороженный окорочок бескостный с кожей) из мяса цыпленка-бройлера от ООО «Белгранкорм» общим весом 48,04 кг, замороженное бедро на подложке и филе без кожи того же производителя, а также части тушек цыплят бройлеров производства АО «Приосколье» в Валуйках общим весом 118, 32 кг. Всю продукцию направят на уничтожение.

Решение арбитражного суда БУКЭП может обжаловать через апелляцию в течение 10 дней.

А мы напомним, что к АО «Приосколье» у Роспотребнадзора тоже был иск, и точно по такой же статье, который суд удовлетворил и назначил компании штраф 150 тысяч рублей. РПН тогда обнаружил сальмонеллу на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском округе.

Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию
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