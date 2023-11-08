Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию

В белгородском университете кооперации отравились восемь человек

Недавно Роспотребнадзор подал иск на университет кооперации, экономики и права по статье, связанной с причинением вреда жизни или здоровью граждан. Параллельно с этим в Сети распространилась информация о том, что в вузе отравились люди. Ведомство и БУКЭП дали официальные ответы на запросы Бел.Ру.

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