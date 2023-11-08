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Столовая

Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию

8 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Столовая

В белгородском университете кооперации отравились восемь человек

Недавно Роспотребнадзор подал иск на университет кооперации, экономики и права по статье, связанной с причинением вреда жизни или здоровью граждан. Параллельно с этим в Сети распространилась информация о том, что в вузе отравились люди. Ведомство и БУКЭП дали официальные ответы на запросы Бел.Ру.

В конце октября региональное Управление Роспотребнадзора подало исковое заявление в арбитражный суд на БУКЭП. Ведомство просит привлечь вуз к административной ответственности по ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ. Также в Сети распространилась информация, которую рассказали читатели «Фонаря», о том, что в столовой университета нашли бактерию сальмонеллу, в результате отравилось более десяти человек, в том числе студенты.

Бел.Ру обратилось с официальными запросами к обеим сторонам. Оказалось, что сальмонеллу действительно нашли — это подтвердили в РПН. 6 октября в столовой комбината питания вуза проводили проверку: отбирали пробы пищевых продуктов для проведения микробиологических исследований. В результате в сырой птицеводческой продукции обнаружили сальмонеллу. Забракованную продукцию арестовали.

«Заражение мяса могло происходить при жизни птицы, также возможно во время убоя и при разделке тушек птицы путем загрязнения мяса содержимым кишечника. Размножению сальмонеллы могло способствовать и несоблюдение температурных режимов хранения сырой птицеводческой продукции на различных этапах её продвижения от предприятия-изготовителя до конечного потребителя», — пояснили в официальном ответе.

При этом, что интересно, в готовых блюдах в студенческой столовой «патогенная микрофлора, включая сальмонеллу, не выделена». Основанием для обследования, согласно ответу Роспотребнадзора, была информация о регистрации восьми случаев острой кишечной инфекции среди студентов.

В ведомстве также отметили, что в столовой нашли нарушения санитарных правил приготовления и хранения пищи, санитарно-гигиенического режима пищеблока. Управление привлекло к административной ответственности вуз и виновных должностных лиц.

В университете информацию о восьми студентах подтвердили — с 5 по 7 октября они обращались за медпомощью с симптомами кишечной инфекции, но на 20 октября все выздоровели и продолжили обучение. А ректор принял решение оказать материальную помощь на лечение и реабилитацию.

Напомним, вчера Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Роспотребнадзора к АО «Приосколье» по той же статье. Белгородскому производителю мяса птицы назначили штраф в 150 тысяч рублей.

Сальмонелла? Стало известно, почему белгородский РПН подал иск на БУКЭП
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#Роспотребнадзор#Эксклюзив#Букэп#Сальмонелла#Белгород#Иск#Кишечная инфекция#Екатерина Никулина
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