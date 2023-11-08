Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:26
В конце октября региональное Управление Роспотребнадзора подало исковое заявление в арбитражный суд на БУКЭП. Ведомство просит привлечь вуз к административной ответственности по ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ. Также в Сети распространилась информация, которую рассказали читатели «Фонаря», о том, что в столовой университета нашли бактерию сальмонеллу, в результате отравилось более десяти человек, в том числе студенты.
Бел.Ру обратилось с официальными запросами к обеим сторонам. Оказалось, что сальмонеллу действительно нашли — это подтвердили в РПН. 6 октября в столовой комбината питания вуза проводили проверку: отбирали пробы пищевых продуктов для проведения микробиологических исследований. В результате в сырой птицеводческой продукции обнаружили сальмонеллу. Забракованную продукцию арестовали.
«Заражение мяса могло происходить при жизни птицы, также возможно во время убоя и при разделке тушек птицы путем загрязнения мяса содержимым кишечника. Размножению сальмонеллы могло способствовать и несоблюдение температурных режимов хранения сырой птицеводческой продукции на различных этапах её продвижения от предприятия-изготовителя до конечного потребителя», — пояснили в официальном ответе.
При этом, что интересно, в готовых блюдах в студенческой столовой «патогенная микрофлора, включая сальмонеллу, не выделена». Основанием для обследования, согласно ответу Роспотребнадзора, была информация о регистрации восьми случаев острой кишечной инфекции среди студентов.
В ведомстве также отметили, что в столовой нашли нарушения санитарных правил приготовления и хранения пищи, санитарно-гигиенического режима пищеблока. Управление привлекло к административной ответственности вуз и виновных должностных лиц.
В университете информацию о восьми студентах подтвердили — с 5 по 7 октября они обращались за медпомощью с симптомами кишечной инфекции, но на 20 октября все выздоровели и продолжили обучение. А ректор принял решение оказать материальную помощь на лечение и реабилитацию.
Напомним, вчера Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Роспотребнадзора к АО «Приосколье» по той же статье. Белгородскому производителю мяса птицы назначили штраф в 150 тысяч рублей.