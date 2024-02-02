Что делать, если не было отбоя ракетной опасности, но надо вести ребёнка в школу?

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Белгородцы обратили внимание, что после объявления ракетной опасности иногда проходит около часа до её отмены. А что делать, если уведомления об отмене опасности не было, но ребёнка уже пора вести в школу?
«Какие на этот счёт даны указания директорам школ?» — спросила горожанка мэра Валентина Демидова.
По словам градоначальника, в школах есть специальный алгоритм действий, которого придерживаются все сотрудники в случае чрезвычайной ситуации. Переживать из-за опоздания ребёнка на урок из-за ракетной опасности не стоит — учителя должны отнестись к такой ситуации с пониманием.
Безусловно, надо ориентироваться на систему оповещения и сообщения о ракетной опасности и её отмене. До отбоя сигнала об опасности покидать безопасные места не рекомендуется. Если из-за этого ребёнок опоздает в школу, переживать не стоит. Будет учитываться эта информация, и все педагоги лояльно отнесутся к таким опозданиям.
Валентин Демидов
Также мэр добавил, что в школах разработаны специальные алгоритмы действий на случай обстрелов. Все сотрудники школ ознакомлены с ними, а с 5 февраля педагогов будут обучать навыкам оказания доврачебной помощи.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что стоит дождаться отмены ракетной опасности и только потом отправляться на работу. По его словам, работодатели должны с пониманием отнестись к такой ситуации.