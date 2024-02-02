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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Школьники

Что делать, если не было отбоя ракетной опасности, но надо вести ребёнка в школу?

2 февраля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

В школах Белгорода с пониманием отнесутся к опозданию из-за ракетной опасности

Родителям юных белгородцев объяснили, что делать, если отбоя ракетной опасности не было, но надо вести ребёнка в школу. Мэр города сообщил, что дети должны оставаться дома до её отмены. Педагоги же в свою очередь обязаны с пониманием отнестись к подобным опозданиям.
Сюжет
Дети

Белгородцы обратили внимание, что после объявления ракетной опасности иногда проходит около часа до её отмены. А что делать, если уведомления об отмене опасности не было, но ребёнка уже пора вести в школу?

«Какие на этот счёт даны указания директорам школ?» — спросила горожанка мэра Валентина Демидова.

По словам градоначальника, в школах есть специальный алгоритм действий, которого придерживаются все сотрудники в случае чрезвычайной ситуации. Переживать из-за опоздания ребёнка на урок из-за ракетной опасности не стоит — учителя должны отнестись к такой ситуации с пониманием.

Безусловно, надо ориентироваться на систему оповещения и сообщения о ракетной опасности и её отмене. До отбоя сигнала об опасности покидать безопасные места не рекомендуется. Если из-за этого ребёнок опоздает в школу, переживать не стоит. Будет учитываться эта информация, и все педагоги лояльно отнесутся к таким опозданиям.
Валентин Демидов

Также мэр добавил, что в школах разработаны специальные алгоритмы действий на случай обстрелов. Все сотрудники школ ознакомлены с ними, а с 5 февраля педагогов будут обучать навыкам оказания доврачебной помощи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что стоит дождаться отмены ракетной опасности и только потом отправляться на работу. По его словам, работодатели должны с пониманием отнестись к такой ситуации.

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#Город#Дети#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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