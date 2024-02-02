Новая опасная находка: в Белгороде в ножках цыплят-бройлеров обнаружили антибиотики

В Белгороде выявили продукцию с повышенным содержанием антибиотиков

В лаборатории с начала года провели 770 исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции и кормах. Специалисты дважды выявили несоответствие необходимым требованиям, сообщили в управлении Россельхознадзора.