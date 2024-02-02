Новая опасная находка: в Белгороде в ножках цыплят-бройлеров обнаружили антибиотики

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Специалисты Белгородской испытательной лаборатории с начала года провели 770 исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции и кормах. Дважды обнаружились несоответствия требованиям.
Обнаружены ножки цыплят-бройлеров, в которых зафиксировано повышенное содержание антибиотиков. В лаборатории в этой продукции выявили кокцидиостатики и хинолоны. Последние, в частности, нужны для подавления сальмонеллёза.
Ранее в Белгороде в куриных сердечках обнаружили опасную для человека бактерию — листерию. При листериозе у человека начинаются лихорадка, боль в мышцах, иногда заболевание сопровождается диареей.
В прошлом году Белгородский университет кооперации оштрафовали на 150 тыс. рублей из-за отравления восьми студентов сальмонеллой. Куриное мясо, где нашли бактерию, конфисковали и отправили на уничтожение.
Также в прошлом году белгородец пожаловался на опарышей в пельменях.