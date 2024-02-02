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Курица

Новая опасная находка: в Белгороде в ножках цыплят-бройлеров обнаружили антибиотики

2 февраля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Курица

В Белгороде выявили продукцию с повышенным содержанием антибиотиков

В лаборатории с начала года провели 770 исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции и кормах. Специалисты дважды выявили несоответствие необходимым требованиям, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Специалисты Белгородской испытательной лаборатории с начала года провели 770 исследований по определению остаточного содержания лекарственных средств в пищевой продукции и кормах. Дважды обнаружились несоответствия требованиям.

Обнаружены ножки цыплят-бройлеров, в которых зафиксировано повышенное содержание антибиотиков. В лаборатории в этой продукции выявили кокцидиостатики и хинолоны. Последние, в частности, нужны для подавления сальмонеллёза.

Ранее в Белгороде в куриных сердечках обнаружили опасную для человека бактерию — листерию. При листериозе у человека начинаются лихорадка, боль в мышцах, иногда заболевание сопровождается диареей.

В прошлом году Белгородский университет кооперации оштрафовали на 150 тыс. рублей из-за отравления восьми студентов сальмонеллой. Куриное мясо, где нашли бактерию, конфисковали и отправили на уничтожение.

Также в прошлом году белгородец пожаловался на опарышей в пельменях.

Опасную для человека бактерию нашли в куриных сердечках в Белгороде
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Сальмонелла#Еда#Белгород#Наталья Корявых#Антибиотики#Куриное мясо#Ножки
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