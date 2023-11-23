Кишечная палочка, сальмонеллы: что Роскачество нашло в популярных марках пельменей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Пельмени популярных брендов проверило Роскачество. Эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок: «Мясновъ» (весовые), «Атяшево», «Останкинские традиционные», «Сергиев Канон», «Цезарь», «Большая кастрюля», «ВкусВилл», «Мираторг», Caesar, «Ашан», «Гранд меню», «Зелёная линия», «Ложкарёв», «Чернышихинские пельмени», «Стародворье», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» и «Горячая штучка».
Полуфабрикаты проверяли по 587 показателям. Чаще всего нарушались микробиологические показатели. Так, повышенные количества микроорганизмов обнаружились в продукции «Горячая штучка» и «Зелёная линия». В нескольких товарах нашли кишечную палочку: «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкарёвъ», «Зелёная линия». Листерии выявили в пельменях от «ВкусВилла», сальмонеллы — в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково». Всего в пельменях от 13 торговых марок обнаружили нарушения по микробиологии.
В некоторых полуфабрикатах нашли в составе то, чего не было указано на маркировке. Речь в том числе о соевом белке («Тураково»), крахмале («Ашан», «Горячая штучка», «Зелёная линия», «Ложкарёвъ», «Рестория», «Стародворье», «Тураково», Caesar), перемолотых костях («Ложкарёвъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar).
В Роскачестве также добавили, что при варке развалились пельмени десяти торговых марок.