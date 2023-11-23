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Пельмени

Кишечная палочка, сальмонеллы: что Роскачество нашло в популярных марках пельменей

23 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Пельмени

Роскачество проверило известные бренды пельменей

В некоторых полуфабрикатах нашли не указанный в составе крахмал, соевый белок, перемолотые кости. Эксперты проверили продукцию 20 торговых марок. Ни один из продуктов не смог претендовать на Знак качества.

Пельмени популярных брендов проверило Роскачество. Эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок: «Мясновъ» (весовые), «Атяшево», «Останкинские традиционные», «Сергиев Канон», «Цезарь», «Большая кастрюля», «ВкусВилл», «Мираторг», Caesar, «Ашан», «Гранд меню», «Зелёная линия», «Ложкарёв», «Чернышихинские пельмени», «Стародворье», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» и «Горячая штучка».

Полуфабрикаты проверяли по 587 показателям. Чаще всего нарушались микробиологические показатели. Так, повышенные количества микроорганизмов обнаружились в продукции «Горячая штучка» и «Зелёная линия». В нескольких товарах нашли кишечную палочку: «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкарёвъ», «Зелёная линия». Листерии выявили в пельменях от «ВкусВилла», сальмонеллы — в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково». Всего в пельменях от 13 торговых марок обнаружили нарушения по микробиологии.

В некоторых полуфабрикатах нашли в составе то, чего не было указано на маркировке. Речь в том числе о соевом белке («Тураково»), крахмале («Ашан», «Горячая штучка», «Зелёная линия», «Ложкарёвъ», «Рестория», «Стародворье», «Тураково», Caesar), перемолотых костях («Ложкарёвъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar).

В Роскачестве также добавили, что при варке развалились пельмени десяти торговых марок.

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