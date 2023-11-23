Кишечная палочка, сальмонеллы: что Роскачество нашло в популярных марках пельменей

Полуфабрикаты проверяли по 587 показателям. Чаще всего нарушались микробиологические показатели. Так, повышенные количества микроорганизмов обнаружились в продукции «Горячая штучка» и «Зелёная линия». В нескольких товарах нашли кишечную палочку: «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкарёвъ», «Зелёная линия». Листерии выявили в пельменях от «ВкусВилла», сальмонеллы — в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково». Всего в пельменях от 13 торговых марок обнаружили нарушения по микробиологии.