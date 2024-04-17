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Куриное мясо

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Апрель
С бананом, кофе, текилой: сезон шашлыков начинается с рецептов необычных маринадов
17 апреля, 08:02
Февраль
Новая опасная находка: в Белгороде в ножках цыплят-бройлеров обнаружили антибиотики
2 февраля, 08:11
Декабрь 2023
Белгородцы высказались о «золотых» ценах на яйца и куриное мясо
12 декабря 2023, 19:23
Октябрь 2023
«Упасть не беда, беда — не упасть»: стала ли куриная продукция в Белгороде дешевле?
27 октября 2023, 13:26
Итоги дня. Белгородцы ожидают тепла в квартирах и снижения цен на курицу
16 октября 2023, 15:30
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
11 октября 2023, 08:05
В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта
9 октября 2023, 14:17
ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья»
2 октября 2023, 14:35

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