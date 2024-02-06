Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Беспилотник

Сельхозпредприятие пострадало при новой атаке ВСУ на Белгородскую область

6 февраля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали беспилотником Вознесеновку в Белгородской области

О произошедшей атаке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал о разрушениях, зафиксированных в селе Шебекинского округа. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
Сюжет
СВО

Сегодня, 6 февраля, под атаку ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. По населённому пункту ударили беспилотником.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, БПЛА упал и взорвался, в результате чего оказалась пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что этой ночью ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Это первый случай с начала СВО.

Утром ВСУ атаковали Губкин с помощью БПЛА: разрушения выявили на территории нескольких домов, пострадавших нет.

Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабряПострадавший после обстрела дом в Белгороде сгорел во время восстановительных работ
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Стало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода
Сегодня, 09:04
Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов
Сегодня, 07:49
Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов
Сегодня, 08:22
Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками
Сегодня, 08:14
Белгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта
Сегодня, 09:21
Белгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю
Сегодня, 10:24