Сельхозпредприятие пострадало при новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Сегодня, 6 февраля, под атаку ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. По населённому пункту ударили беспилотником.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, БПЛА упал и взорвался, в результате чего оказалась пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте работают оперативные службы.
Отметим, что этой ночью ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Это первый случай с начала СВО.
Утром ВСУ атаковали Губкин с помощью БПЛА: разрушения выявили на территории нескольких домов, пострадавших нет.