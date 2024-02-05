Пострадавший после обстрела дом в Белгороде сгорел во время восстановительных работ

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Во время оперсовещания мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о доме на улице Радужной. Во время восстановительных работ в пострадавшем из-за обстрела здании начался пожар.
Там были разрушения, мы всё разметили, начали проводить работы, но там начался пожар. Причиной явилось то, что дом разрушен, так что причинно-следственная связь установлена. Будет полное восстановление. Срок — первое апреля.
Валентин Демидов
Всего по докладу Демидова в Белгороде с 29 декабря повреждения от ВСУ получили 1344 жилых объекта: 1149 квартир и 154 ИЖС. Работы по остеклению выполнены на «практически 99%». Остались квартиры с нестандартным способом монтажа: в таких случаях на местах задействованы альпинисты.
Напомним, что 30 декабря центр Белгорода попал под массированный обстрел ВСУ. Погибли люди.