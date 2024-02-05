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Пострадавший после обстрела дом в Белгороде сгорел во время восстановительных работ

Пострадавший после обстрела дом в Белгороде сгорел во время восстановительных работ

5 февраля 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Валентин Демидов сообщил, что пострадавший сначала из-за обстрела, а позже из-за пожара дом будет восстановлен. Срок — первое апреля.
Сюжет
Пожар

Во время оперсовещания мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о доме на улице Радужной. Во время восстановительных работ в пострадавшем из-за обстрела здании начался пожар.

Там были разрушения, мы всё разметили, начали проводить работы, но там начался пожар. Причиной явилось то, что дом разрушен, так что причинно-следственная связь установлена. Будет полное восстановление. Срок — первое апреля.
Валентин Демидов

Всего по докладу Демидова в Белгороде с 29 декабря повреждения от ВСУ получили 1344 жилых объекта: 1149 квартир и 154 ИЖС. Работы по остеклению выполнены на «практически 99%». Остались квартиры с нестандартным способом монтажа: в таких случаях на местах задействованы альпинисты.

Напомним, что 30 декабря центр Белгорода попал под массированный обстрел ВСУ. Погибли люди.

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