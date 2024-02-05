Пострадавший после обстрела дом в Белгороде сгорел во время восстановительных работ

Всего по докладу Демидова в Белгороде с 29 декабря повреждения от ВСУ получили 1344 жилых объекта: 1149 квартир и 154 ИЖС. Работы по остеклению выполнены на «практически 99%». Остались квартиры с нестандартным способом монтажа: в таких случаях на местах задействованы альпинисты.