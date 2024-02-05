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Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта

Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта

5 февраля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Во время оперсовещания правительства региона губернатор Вячеслав Гладков поинтересовался, как выполняется его поручение по выстраиванию обратной связи с пострадавшими от обстрела 30 декабря. Министр Елена Батанова рассказала о новых мерах поддержки.
Сюжет
Обстрел

Министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова сообщила, что по поручению Вячеслава Гладкова власти изучили несколько вариантов перевода электронных паспортов пострадавших в режим оперативной передачи информации.

В среду буду готова доложить по тем предложениям, которые есть на сегодня, чтобы автоматизировать процесс и мониторить ситуацию. Можно будет узнать, как с семьями связываются сотрудники, как часто они на связи, в том числе касается это посещений.
Елена Батанова

Министр добавила, что на данный момент все семьи охвачены соцпаспортами. Сейчас правительство региона рассматривает возможность привлечения к оказанию помощи коллег из сфер образования и здравоохранения.

О проделанной работе Гладков поручил доложить в среду.

Соцпаспорта и меры поддержки белгородских семей вскоре могут изменить и расширить
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#Общество#Пострадавшие#Здравоохранение#Правительство#Образование#Елена батанова#Помощь#Соцзащита#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Меры поддержки#Артем Черненко#Оперсовещание
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