Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта

Во время оперсовещания правительства региона губернатор Вячеслав Гладков поинтересовался, как выполняется его поручение по выстраиванию обратной связи с пострадавшими от обстрела 30 декабря. Министр Елена Батанова рассказала о новых мерах поддержки.

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