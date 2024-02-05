Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова сообщила, что по поручению Вячеслава Гладкова власти изучили несколько вариантов перевода электронных паспортов пострадавших в режим оперативной передачи информации.
В среду буду готова доложить по тем предложениям, которые есть на сегодня, чтобы автоматизировать процесс и мониторить ситуацию. Можно будет узнать, как с семьями связываются сотрудники, как часто они на связи, в том числе касается это посещений.
Елена Батанова
Министр добавила, что на данный момент все семьи охвачены соцпаспортами. Сейчас правительство региона рассматривает возможность привлечения к оказанию помощи коллег из сфер образования и здравоохранения.
О проделанной работе Гладков поручил доложить в среду.