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Открытка, сделанная для Белгорода

Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?

5 февраля 2024, 06:45
Фото: мэрия Белгорода
Открытка, сделанная для Белгорода

Акцию по доставке новогодних открыток в Белгороде всё-таки завершат

Городская администрация учла поступившие жалобы участников акции «Новогодний привет из Белгорода», которые попросили отправить их открытки близким. Сотрудники мэрии сообщили, что открытки целы и их вскоре отправят адресатам, пишет «Фонарь».

Перед новогодними праздниками, 29 декабря, горожан приглашали в городские управы и в крытый каток на Соборной площади, чтобы подписать бесплатные открытки, сделанные специально для Белгорода, и отправить их близким. Поучаствовать в акции решило немалое количество людей — им пообещали, что открытки отправят вечером того же дня.

Однако уже в январе белгородцам сообщили, что акцию отменили из-за трагедии, произошедшей 30 декабря в центре города. Жителей возмутила тихая отмена акции, ведь участников никто официально не предупреждал. Они предложили администрации самостоятельно отправить открытки близким, если их ещё не выбросили.

Журналисты «Фонаря» обратились за комментарием в мэрию, где им сообщили, что завершить акцию просили сами жители. В городской администрации ответили, что учли поступившие жалобы и вскоре отправят сохранившиеся открытки адресатам.

«Мэрия молча всё свернула?» Белгородцы не получили долгожданные новогодние открытки
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#Город#Новый год#Акция#Новости Белгорода#Белгород#Открытки#Александра Склярова
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