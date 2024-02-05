Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Перед новогодними праздниками, 29 декабря, горожан приглашали в городские управы и в крытый каток на Соборной площади, чтобы подписать бесплатные открытки, сделанные специально для Белгорода, и отправить их близким. Поучаствовать в акции решило немалое количество людей — им пообещали, что открытки отправят вечером того же дня.
Однако уже в январе белгородцам сообщили, что акцию отменили из-за трагедии, произошедшей 30 декабря в центре города. Жителей возмутила тихая отмена акции, ведь участников никто официально не предупреждал. Они предложили администрации самостоятельно отправить открытки близким, если их ещё не выбросили.
Журналисты «Фонаря» обратились за комментарием в мэрию, где им сообщили, что завершить акцию просили сами жители. В городской администрации ответили, что учли поступившие жалобы и вскоре отправят сохранившиеся открытки адресатам.