Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?

Перед новогодними праздниками, 29 декабря, горожан приглашали в городские управы и в крытый каток на Соборной площади, чтобы подписать бесплатные открытки, сделанные специально для Белгорода, и отправить их близким. Поучаствовать в акции решило немалое количество людей — им пообещали, что открытки отправят вечером того же дня.