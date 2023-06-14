Танкистам в Белгородской области привезли подписанные Путиным открытки

Подписать открытки для военнослужащих орловский губернатор Андрей Клычков попросил на личной встрече с главой государства. Владимир Путин в этой просьбе не отказал. Клычков рассказал, что на карточках были подписи «Вся Россия с вами!!! В. Путин», «Ждём с победой! В. Путин», «Удачи!!! В. Путин».