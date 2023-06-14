Танкистам в Белгородской области привезли подписанные Путиным открытки

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Белгородскую область привезли гуманитарный груз из Орла. Военнослужащим из региона доставили воду и продовольствие, бронежилеты, кевларовые шлемы, тактические наушники и другие необходимые вещи.
Помимо этого, орловским танкистам привезли открытки с подписью Владимира Путина. На карточках, помимо автографа, есть пожелания бойцам от президента, сообщает издание.
Подписать открытки для военнослужащих орловский губернатор Андрей Клычков попросил на личной встрече с главой государства. Владимир Путин в этой просьбе не отказал. Клычков рассказал, что на карточках были подписи «Вся Россия с вами!!! В. Путин», «Ждём с победой! В. Путин», «Удачи!!! В. Путин».