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Танкистам в Белгородской области привезли подписанные Путиным открытки

14 июня 2023, 13:35
Фото: кадр из видео мэрии Орла
Карточки с автографом и пожеланиями от главы государства получили военнослужащие из Орловской области. Им 14 июня, помимо открыток, доставили гуманитарный груз с продуктами и необходимыми вещами, сообщает «Орелtimes».
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СВО

В Белгородскую область привезли гуманитарный груз из Орла. Военнослужащим из региона доставили воду и продовольствие, бронежилеты, кевларовые шлемы, тактические наушники и другие необходимые вещи.

Помимо этого, орловским танкистам привезли открытки с подписью Владимира Путина. На карточках, помимо автографа, есть пожелания бойцам от президента, сообщает издание.

Подписать открытки для военнослужащих орловский губернатор Андрей Клычков попросил на личной встрече с главой государства. Владимир Путин в этой просьбе не отказал. Клычков рассказал, что на карточках были подписи «Вся Россия с вами!!! В. Путин», «Ждём с победой! В. Путин», «Удачи!!! В. Путин».

Белгородским бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР
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#Инна Рогова#Открытки#Гуманитарный груз#Танкисты#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Орловская область#Владимир Путин#Андрей Клычков
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