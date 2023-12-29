Только сегодня: белгородцы могут бесплатно отправить «новогодний привет» на открытке

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Белгородцы смогут бесплатно отправить родственникам и друзьям праздничную открытку. Сделать это можно в крытом ледовом катке на Соборной площади либо в любых управах города.
Для белгородцев подготовили особенные открытки: их на заказ сделала местная художница Ольга Алексеенко.
Для того, чтобы отправить открытку, нужно прийти в управы с девяти утра до пяти вечера либо на каток с десяти утра до десяти вечера. Там жители смогут подписать открытки и отправить их нужным людям.
Однако первые белгородцы, попробовавшие данную возможность, оказались от неё не в восторге. Они рассказали Telegram-каналу «Белгородские подробности», что управа оказалась закрыта, а на двери висело объявление, призывающее жителей позвонить по номеру в случае необходимости.
Оказалось, что житель пришёл вовремя — в 09:15, однако управа всё же не работала.