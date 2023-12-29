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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Новогодняя открытка

Только сегодня: белгородцы могут бесплатно отправить «новогодний привет» на открытке

29 декабря 2023, 08:57
Фото: мэрия Белгорода
Новогодняя открытка

В Белгороде стартовала акция по бесплатной отправке новогодних открыток

Эксклюзивную открытку можно подписать и отправить родственникам и друзьям. Однако не у всех желающих белгородцев получилось это сделать. На «сбой в системе» белгородец пожаловался в соцсетях.

Белгородцы смогут бесплатно отправить родственникам и друзьям праздничную открытку. Сделать это можно в крытом ледовом катке на Соборной площади либо в любых управах города.

Для белгородцев подготовили особенные открытки: их на заказ сделала местная художница Ольга Алексеенко.

Для того, чтобы отправить открытку, нужно прийти в управы с девяти утра до пяти вечера либо на каток с десяти утра до десяти вечера. Там жители смогут подписать открытки и отправить их нужным людям.

Эксклюзивная открытка от белгородской художницыЭксклюзивная открытка от белгородской художницы
Эксклюзивная открытка от белгородской художницы
Фото: мэрия Белгорода

Однако первые белгородцы, попробовавшие данную возможность, оказались от неё не в восторге. Они рассказали Telegram-каналу «Белгородские подробности», что управа оказалась закрыта, а на двери висело объявление, призывающее жителей позвонить по номеру в случае необходимости.

Оказалось, что житель пришёл вовремя — в 09:15, однако управа всё же не работала.

Закрытая управаЗакрытая управа
Закрытая управаЗакрытая управа
Закрытая управа
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
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