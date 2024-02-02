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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Новогодняя открытка

«Мэрия молча всё свернула?» Белгородцы не получили долгожданные новогодние открытки

2 февраля 2024, 07:26
Фото: мэрия Белгорода
Новогодняя открытка

Белгородцы недовольны решением об отмене акции по рассылке новогодних открыток

Горожане в соцсетях жалуются из-за отмены акции по рассылке новогодних открыток, которые рисовали специально для Белгорода. В администрации жителям сообщили, что акцию отменили из-за событий, произошедших 30 декабря. Однако никого из участников об этом не предупредили.

Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, куда пропали новогодние открытки, которые жители подписывали для своих родственников в преддверии Нового года. По её словам, никто из её близких, находящихся в других городах, так и не получил те карточки, которые женщина им отправляла.

Интересно, они были переданы почте? Неужели совсем не отправили? Акция проводилась 29 декабря! Понятно, что в связи с нашими городскими событиями было не до отправления корреспонденции, но была надежда, что хотя бы отправят после новогодних праздников.
пишет девушка

Другая жительница согласилась с жалобой и отметила, что её близкие, проживающие в Белгороде, тоже так и не получили отправленные открытки. Одна женщина сумела связаться с администрацией и даже получила ответ: по её словам, мэрия отменила проведение акции из-за произошедших 30 декабря трагических событий.

Вы меня извините, конечно, как так? То есть вызвали ажиотаж, граждане города буквально «бились» за эти открытки, чтобы отправить своим родным в разные уголки нашей страны (многим давали по одной штуке!), даже дети подписывали, а городская администрация молча всё свернула? Ни извинений по этому поводу, ни объяснений. Мы всё понимаем, ждали, что открытки отправят после 9 января. Но и тут незадача.
добавила белгородка

Ещё один горожанин предложил администрации решить проблему и выдать все открытки адресантам, чтобы те своими силами отправили их близким. «Если открытки не выброшены», — добавил мужчина. Однако ответа от мэрии пока не получил.

Автор Telegram-канала «БелГородские подробности» тоже поучаствовал в акции. В тот день ему сообщили, что передадут открытки на почту тем же вечером, и обнадёжили, что жителям Белгорода сюрприз может дойти и до Нового года.

Когда мы специально стали выяснять подробности, узнали, что на почту эти открытки так и не попали. Последний раз их видели в городской мэрии 31 декабря вечером. Увы, оказалось, что белгородские власти просто отменили завершение уже состоявшейся и очень понравившейся людям акции.
написал автор канала

Напомним, что бесплатную акцию проводили одним днём — 29 декабря. Жителям предложили подписать новогодние открытки, которые рисовали специально для Белгорода, и отправить своим близким. Подписать их можно было в любой управе города или в крытом катке на Соборной площади.

Ответ администрации белгородцамОтвет администрации белгородцам
Ответ администрации белгородцам
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Только сегодня: белгородцы могут бесплатно отправить «новогодний привет» на открытке
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#Город#Белгородская область#Акция#Новости Белгорода#Белгород#Открытка#Александра Склярова
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