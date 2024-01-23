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Published Сегодня, 09:49

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Забег

Белгородцам предложили «ворваться в Новый год» онлайн в январе. Призы будут

23 января 2024, 09:49
Фото: 1MI
Забег

Новогодние забеги в Белгороде перенесли на январь и в онлайн

Белгородцы, зарегистрированные на забеги «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели», смогут пробежать маршруты самостоятельно — нужно лишь показать потом зафиксированный результат. Среди участников разыграют сертификаты в фитнес-центры, отметили в управлении по физической культуре и спорту города.

В Белгороде 31 декабря и 1 января должны были состояться два забега, проведение которых отменили из-за случившегося 30 декабря обстрела. Однако мероприятия «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели» всё-таки решили провести. Только их перевели в онлайн-формат.

Уже зарегистрированные на забеги белгородцы могут в любое удобное время, фиксируя свой результат беговым трекером, пробежать любую дистанцию в два километра. Тем, кто хотел поучаствовать сразу в двух мероприятиях, предстоит пробежать две дистанции по два километра.

Для получения медали нужно показать скриншот из трекера с результатом в зоне выдачи. Её работу организуют с 23 по 30 января на втором этаже по улице Чумичова, 30б. Принимать белгородцев будут в будние дни с 10:00 до 16:00.

Также среди бегунов разыграют сертификаты в фитнес-центры города.

Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?
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