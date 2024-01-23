Белгородцам предложили «ворваться в Новый год» онлайн в январе. Призы будут

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Белгороде 31 декабря и 1 января должны были состояться два забега, проведение которых отменили из-за случившегося 30 декабря обстрела. Однако мероприятия «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели» всё-таки решили провести. Только их перевели в онлайн-формат.
Уже зарегистрированные на забеги белгородцы могут в любое удобное время, фиксируя свой результат беговым трекером, пробежать любую дистанцию в два километра. Тем, кто хотел поучаствовать сразу в двух мероприятиях, предстоит пробежать две дистанции по два километра.
Для получения медали нужно показать скриншот из трекера с результатом в зоне выдачи. Её работу организуют с 23 по 30 января на втором этаже по улице Чумичова, 30б. Принимать белгородцев будут в будние дни с 10:00 до 16:00.
Также среди бегунов разыграют сертификаты в фитнес-центры города.