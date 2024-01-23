Белгородцам предложили «ворваться в Новый год» онлайн в январе. Призы будут

Уже зарегистрированные на забеги белгородцы могут в любое удобное время, фиксируя свой результат беговым трекером, пробежать любую дистанцию в два километра. Тем, кто хотел поучаствовать сразу в двух мероприятиях, предстоит пробежать две дистанции по два километра.