Кулачные бои, хороводы и забеги: чем заняться на новогодних праздниках в Белгороде?

Не только концерты и спектакли ждут белгородцев на новогодних каникулах, но и различные выставки. На работы из стекла жители смогут посмотреть в музее народной культуры — там мастер представил выставку «Хрустальная зима» (6+). Ещё две выставки, посвящённые Новому году и Рождеству, можно посетить в Пушкинской библиотеке-музее: там стартовали «Рождественская выставка» (6+) и «Рождественская сказка» (6+).