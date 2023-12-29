Кулачные бои, хороводы и забеги: чем заняться на новогодних праздниках в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В центре Белгорода для горожан устроят настоящий праздник. Жителей ждут новогодняя ярмарка, интермедии у главной ёлки, выступления кавер-групп и программы. Завершатся новогодние каникулы настоящим рождественским концертом на Соборной площади.
В Белгороде уже который год устраиваются новогодние забеги. Жителям предлагают проводить 2023 год и встретить новый с помощью пробежек. Взамен участникам марафонов обещают вручить призы и угостить горячим чаем.
Для взрослых театр «Спичка» с 6 по 7 января будет показывать французскую комедию с русским акцентом «Осторожно — женщины» (16+), а театр «Две обезьяны» представит зрителям почти комедию «Трёхглазка» (16+).
В новогодние праздники не забудут и про детей. Юным белгородцам покажут целый ряд театральных представлений. Например, в филармонии представят музыкальную «Снегурочку» (0+) и «Щелкунчика и Мышиного короля» (0+), а в драмтеатре имени М. С. Щепкина расскажут о «Необычайных приключениях Маши и Вити» (0+).
Праздничные мероприятия для любителей истории организовали и в историческом парке «Белгородская черта». Там с 3 по 7 января состоятся интерактивные программы (6+):
Не только концерты и спектакли ждут белгородцев на новогодних каникулах, но и различные выставки. На работы из стекла жители смогут посмотреть в музее народной культуры — там мастер представил выставку «Хрустальная зима» (6+). Ещё две выставки, посвящённые Новому году и Рождеству, можно посетить в Пушкинской библиотеке-музее: там стартовали «Рождественская выставка» (6+) и «Рождественская сказка» (6+).
Горожане также смогут насладиться «Пейзажами России» (0+) в фотогалерее имени Собровина и «Советскими иллюстрациями» (12+) в литературном музее.
Множество мероприятий в этом году запланировали в Белгородской филармонии. Новый год жителям предлагают встретить в органном зале (6+), также можно послушать новогодний джаз (6+). Уже 2 января белгородцам покажут новогоднюю программу ансамбля «Экспромт» (6+), а 3 и 4 января предложат послушать стеклянную и хрустальную арфу (6+).
Помимо культурных мероприятий, для жителей открыли сразу три бесплатных ледовых катка: на Соборной площади, в Центральном парке и на улице Есенина.
А те, кому важна уединённость, могут посетить платные катки. Их разместили в Пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «Мега Гринн». Открыты для посещения и ледовые арены — «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».