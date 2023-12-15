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Каток

Никакой платы: вход на три белгородских катка будет свободным

15 декабря 2023, 07:19
Фото: 1MI
Каток

На Соборной площади и в Центральном парке в Белгороде открываются катки

О том, что бесплатным будет не только крытый каток на Соборной площади, стало известно вечером 14 декабря. Белгородцы также не будут платить за вход на ледовые дорожки в Центральном парке и в Есенинский каток.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе 15 декабря откроют для посещения сразу три городских катка. В их число входит крытый каток на Соборной площади, каток «Есенинский» и ледовые дорожки в Центральном парке. Их сделали бесплатными.

Ранее предлагалось ввести символическую плату за вход — 50 рублей, чтобы начать регулировать очередь на Есенинском катке и в парке имени В. И. Ленина. Однако позже от этой идеи отказались и решили сделать все катки бесплатными.

Мэр отметил, что, если белгородцам захочется покататься на более безлюдных катках, то те смогут приехать на платные площадки. «Я думаю, каждый найдёт для себя развлечение. Считаю, что правильное будет решение», — заключил чиновник.

Напомним, что ещё 8 декабря считалось, что вход на ледовые дорожки в Центральном парке будет платным.

Устанавливать каток на Соборной площади рабочие начали ещё в конце октября, однако все работы уже закончены. Находиться на нём одновременно смогут до 120 человек, а 200 пар коньков доступны для проката.

Когда на Соборной площади в Белгороде откроют каток?
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