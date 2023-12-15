Никакой платы: вход на три белгородских катка будет свободным

На Соборной площади и в Центральном парке в Белгороде открываются катки

О том, что бесплатным будет не только крытый каток на Соборной площади, стало известно вечером 14 декабря. Белгородцы также не будут платить за вход на ледовые дорожки в Центральном парке и в Есенинский каток.