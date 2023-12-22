Белгородцам предлагают пробежать 2024 метра в новогодних костюмах

Для участия в забеге необходимо пройти предварительную регистрацию, поскольку количество мест ограничено. Участники смогут получить стартовые пакеты с 25 по 29 декабря в управлении по физической культуре и спорту мэрии Белгорода. Забрать их можно с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00, а также в день забега в стартовом городке.