Белгородцам предлагают пробежать 2024 метра в новогодних костюмах

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Белгородцев пригласили на забег «Бегу к своей цели». Он состоится 1 января в 11:00. Горожанам предлагают сформулировать свою цель, вписать её в стартовый номер и пробежать 2024 метра. Организаторы предлагают участникам нарядиться в новогодние костюмы.
Для участия в забеге необходимо пройти предварительную регистрацию, поскольку количество мест ограничено. Участники смогут получить стартовые пакеты с 25 по 29 декабря в управлении по физической культуре и спорту мэрии Белгорода. Забрать их можно с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00, а также в день забега в стартовом городке.
Начнётся маршрут напротив диорамы в парке Победы. Участникам вручат медали и угостят горячим чаем.
Напомним, 23 декабря на левом берегу Северского Донца состоится ежегодный забег «Хаски-Trail». Участники смогут зарегистрироваться на две дисциплины.