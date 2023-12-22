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Новый год

Белгородцам предлагают пробежать 2024 метра в новогодних костюмах

22 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI
Новый год

Белгородцев приглашают на новогодний забег «Бегу к своей цели»

1 января в областном центре состоится забег «Бегу к своей цели». На него нужно предварительно зарегистрироваться, поскольку число мест ограничено, сообщили в Telegram-канале белгородского управления физкультуры и спорта.

Белгородцев пригласили на забег «Бегу к своей цели». Он состоится 1 января в 11:00. Горожанам предлагают сформулировать свою цель, вписать её в стартовый номер и пробежать 2024 метра. Организаторы предлагают участникам нарядиться в новогодние костюмы.

Для участия в забеге необходимо пройти предварительную регистрацию, поскольку количество мест ограничено. Участники смогут получить стартовые пакеты с 25 по 29 декабря в управлении по физической культуре и спорту мэрии Белгорода. Забрать их можно с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00, а также в день забега в стартовом городке.

Начнётся маршрут напротив диорамы в парке Победы. Участникам вручат медали и угостят горячим чаем.

Напомним, 23 декабря на левом берегу Северского Донца состоится ежегодный забег «Хаски-Trail». Участники смогут зарегистрироваться на две дисциплины.

Фото: t.me/ufksbel
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#Белгородская область#Новый год#Спорт#Забег#Белгород#Наталья Корявых
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