Пепел в бокале и монетка под столом: какие ритуалы белгородцы соблюдают в Новый год

Новогодние приметы и ритуалы соблюдают только четыре белгородца из десяти. 12% горожан считают, что желание нужно загадывать под бой курантов, а ещё 5% уверены, что за это время следует успеть выпить бокал шампанского. 4% белгородцев пишут желание на бумаге, сжигают её, бросают пепел в бокал и выпивают вместе с шампанским, чтобы их цели точно сбылись.