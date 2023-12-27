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Новый год

Пепел в бокале и монетка под столом: какие ритуалы белгородцы соблюдают в Новый год

27 декабря 2023, 07:51
Фото: Midjourney
Новый год

Белгородцы рассказали, каким новогодним приметам следуют

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди белгородцев и узнали, сколько горожан соблюдает новогодние приметы. Оказалось, что большинство всё-таки не верит в праздничное волшебство.

Новогодние приметы и ритуалы соблюдают только четыре белгородца из десяти. 12% горожан считают, что желание нужно загадывать под бой курантов, а ещё 5% уверены, что за это время следует успеть выпить бокал шампанского. 4% белгородцев пишут желание на бумаге, сжигают её, бросают пепел в бокал и выпивают вместе с шампанским, чтобы их цели точно сбылись.

Остальные приметы белгородцев не связаны с загадыванием желаний. 5% верят, что традиционные блюда на столе принесут удачу в 2024 году. 2% опрошенных уверены, что Новый год стоит встречать в новой одежде. А ещё 1% горожан убеждены, что в новогоднюю ночь обязательно стоит включить гирлянду на ёлке и зажечь бенгальские огни.

10% опрошенных во мнениях разделились. Одни считают, что празднование Нового года не обходится без обмена подарками в кругу семьи. Другие называют обязательным просмотр советских комедий. Остальные — гуляют, гадают и ставят сувенир — символ будущего года на стол.

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#Белгородская область#Новый год#Приметы#Белгород#Александра Склярова
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