Пепел в бокале и монетка под столом: какие ритуалы белгородцы соблюдают в Новый год

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Новогодние приметы и ритуалы соблюдают только четыре белгородца из десяти. 12% горожан считают, что желание нужно загадывать под бой курантов, а ещё 5% уверены, что за это время следует успеть выпить бокал шампанского. 4% белгородцев пишут желание на бумаге, сжигают её, бросают пепел в бокал и выпивают вместе с шампанским, чтобы их цели точно сбылись.
Остальные приметы белгородцев не связаны с загадыванием желаний. 5% верят, что традиционные блюда на столе принесут удачу в 2024 году. 2% опрошенных уверены, что Новый год стоит встречать в новой одежде. А ещё 1% горожан убеждены, что в новогоднюю ночь обязательно стоит включить гирлянду на ёлке и зажечь бенгальские огни.
10% опрошенных во мнениях разделились. Одни считают, что празднование Нового года не обходится без обмена подарками в кругу семьи. Другие называют обязательным просмотр советских комедий. Остальные — гуляют, гадают и ставят сувенир — символ будущего года на стол.