Дед Мороз на кабриолете и оркестр колокольчиков поздравили белгородцев с Новым годом

Вчера, 25 декабря, для пациентов детской областной больницы в Белгороде устроили предновогодний праздник — фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Соблюдая традицию, спасатели надели костюмы Дедов Морозов и спустились с крыши медицинского учреждения, постучались в окна к пациентам и пожелали им скорейшего выздоровления.