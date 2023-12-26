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Фестиваль добрых дел

Дед Мороз на кабриолете и оркестр колокольчиков поздравили белгородцев с Новым годом

26 декабря 2023, 06:33
Фото: группа ВК «ОГБУЗ „ДОКБ“ г. Белгород»
Фестиваль добрых дел

В Белгороде состоялся фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса»

Представление устроили пациентам детской областной больницы. Детям вручили подарки, показали шоу и предложили пообщаться со сказочными персонажами. Подробности сообщили в официальной группе детской больницы.

Вчера, 25 декабря, для пациентов детской областной больницы в Белгороде устроили предновогодний праздник — фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Соблюдая традицию, спасатели надели костюмы Дедов Морозов и спустились с крыши медицинского учреждения, постучались в окна к пациентам и пожелали им скорейшего выздоровления.

На улице ребят ждал живой оркестр колокольчиков, аниматоры и ростовые куклы в виде сказочных героев. Старт празднику дал Дед Мороз, который приехал вместе со Снегурочкой на кабриолете.

В зале больницы тоже не обошлось без праздника: Дед Мороз устроил там интересную программу и раздачу подарков.

Однако на этом предновогодние мероприятия в больнице не закончатся: вплоть до 7 января пациенты смогут пройти мастер-классы, а также посмотреть театрализованные шоу и анимационные представления.

Оформление детской больницыОформление детской больницы
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Новогодние подарки пациентамНовогодние подарки пациентам
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Фестиваль добрых делФестиваль добрых дел
Оформление детской больницы
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Новый год#Фестиваль#Дети#Праздник#Новости Белгорода#Детская больница#Белгород#Александра Склярова#Новогодние чудеса
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