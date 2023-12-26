Дед Мороз на кабриолете и оркестр колокольчиков поздравили белгородцев с Новым годом

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Вчера, 25 декабря, для пациентов детской областной больницы в Белгороде устроили предновогодний праздник — фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Соблюдая традицию, спасатели надели костюмы Дедов Морозов и спустились с крыши медицинского учреждения, постучались в окна к пациентам и пожелали им скорейшего выздоровления.
На улице ребят ждал живой оркестр колокольчиков, аниматоры и ростовые куклы в виде сказочных героев. Старт празднику дал Дед Мороз, который приехал вместе со Снегурочкой на кабриолете.
В зале больницы тоже не обошлось без праздника: Дед Мороз устроил там интересную программу и раздачу подарков.
Однако на этом предновогодние мероприятия в больнице не закончатся: вплоть до 7 января пациенты смогут пройти мастер-классы, а также посмотреть театрализованные шоу и анимационные представления.