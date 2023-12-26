Что открыто — подорожало: ждать ли горящих туров перед самым Новым годом?

По словам Коломытченко, рост цен на отдых в новогодние праздники на некоторые направления по России связан с повышенным вниманием к ранее не пользовавшимся высоким спросом направлениям. Например, произошёл рост цен на отдых в Мурманске и на Кольском полуострове. Особенно активно туристы стали бронировать туры в Карелию и Сочи.