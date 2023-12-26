Что открыто — подорожало: ждать ли горящих туров перед самым Новым годом?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По информации Российского союза туриндустрии, продажи путёвок за границу на новогодние праздники выросли на 15-30% по сравнению с 2022. Среди самых популярных направлений — ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка.
Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, у россиян весьма высокий спрос вызывает отдых в праздничные дни. Особенно актуальным становится данный вопрос в период новогодних праздников.
В этот период популярен отдых и в России, и за её пределами. Традиционно популярными по России являются такие направления, как Сочи, Архыз, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, курорты КавМинВод, Байкал, Шерегеш, по загранице наиболее востребованные — Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Шри-Ланка.
Вадим Коломытченко
Специалист добавил, что среди белгородцев особой любовью пользуются такие города и курорты, как Сочи, Санкт-Петербург, Карелия, Пятигорск, Москва. Среди зарубежных направлений — ОАЭ, Египет, Куба и Таиланд.
После того, как анонсировали возможное открытие аэропорта Краснодара, был небольшой всплеск интереса к данному направлению, но ажиотажа не произошло. Это и закономерно. Обычно по России наши туристы предпочитают наземные виды транспорта, прежде всего поезд, автомобиль, автобус. Ситуация была бы иной, если бы работал аэропорт Белгорода или, например, Воронежа, однако в данный момент времени они закрыты.
Вадим Коломытченко
Что касается цен, эксперт указал на тенденцию роста как на туры по России, так и за границу.
Практически все направления существенно прибавили в стоимости. Особенно подорожали на новогодние праздники курорты Таиланда, Шри-Ланки, Мальдив, Сейшел. Но и по отдыху внутри страны ощущается увеличение стоимости туров по сравнению с прошлым годом.
Вадим Коломытченко
По словам Коломытченко, рост цен на отдых в новогодние праздники на некоторые направления по России связан с повышенным вниманием к ранее не пользовавшимся высоким спросом направлениям. Например, произошёл рост цен на отдых в Мурманске и на Кольском полуострове. Особенно активно туристы стали бронировать туры в Карелию и Сочи.
Многие объекты размещения уходят в «стоп» ещё в августе, сентябре, октябре, а те варианты, которые остаются, существенно прибавляют в стоимости ближе к праздникам. По зарубежным направлениям ситуация похожая, а именно — открытие новых направлений с прямыми авиаперелётами привлекает повышенное внимание туристов, что ведёт к росту цен. Например, на Сейшелы или Маврикий. Ну и, безусловно, санкции. Закрытие многих туристических направлений, популярных у белгородцев в новогодние праздники, не способствует снижению цен.
Вадим Коломытченко
Специалист отметил, что основное количество желающих уехать на новогодние праздники уже забронировали туры. Раннее бронирование на эти даты обусловлено тем, что ближе к датам поездки большинство отелей раскуплено, а в самолётах зачастую нет свободных мест.
Безусловно, есть туристы, которые бронируются сейчас, и те, кто будет бронироваться за 2-4 дня до вылета, ожидая горящих предложений. Однако стоит сказать, что далеко не факт, что такие предложения будут.
Вадим Коломытченко