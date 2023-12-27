«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Новый год для белгородцев пройдёт не с самой новогодней погодой, обещают синоптики. Судя по прогнозу, праздник будет «тёплым».
31 декабря придёт в Белгород с дождём, а к обеду его сменит небольшой снег. Эквивалент жидких осадков составит 5,9 миллиметра. Температура воздуха за день в среднем продержится в районе +4°C — +2°C, а ощущаться будет как 0°C, к вечеру — как -1°C.
1 января до вечера никаких осадков не ожидается. Однако к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха — 0°C до обеда, а после поднимется +2°C и +3°C к вечеру. Из-за влажности температура может ощущаться в среднем как -3°C утром и как -1°C вечером.