«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?

31 декабря придёт в Белгород с дождём, а к обеду его сменит небольшой снег. Эквивалент жидких осадков составит 5,9 миллиметра. Температура воздуха за день в среднем продержится в районе +4°C — +2°C, а ощущаться будет как 0°C, к вечеру — как -1°C.