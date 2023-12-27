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Published Сегодня, 07:25

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Погода

«Тёплый» праздник, и это плохо: какой погоды ожидать белгородцам на Новый год?

27 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI
Погода

В Белгороде в новогоднюю ночь ожидается плюсовая температура

На Новый год в Белгороде ожидается тёплая погода с дождём и небольшим снегом, температура будет колебаться от +4°C до -1°C, а иногда из-за влажности может ощущаться как -3°C.

Новый год для белгородцев пройдёт не с самой новогодней погодой, обещают синоптики. Судя по прогнозу, праздник будет «тёплым».

31 декабря придёт в Белгород с дождём, а к обеду его сменит небольшой снег. Эквивалент жидких осадков составит 5,9 миллиметра. Температура воздуха за день в среднем продержится в районе +4°C — +2°C, а ощущаться будет как 0°C, к вечеру — как -1°C.

1 января до вечера никаких осадков не ожидается. Однако к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха — 0°C до обеда, а после поднимется +2°C и +3°C к вечеру. Из-за влажности температура может ощущаться в среднем как -3°C утром и как -1°C вечером.

Погода на Новый год в БелгородеПогода на Новый год в Белгороде
Погода на Новый год в БелгородеПогода на Новый год в Белгороде
Погода на Новый год в Белгороде
Фото: Pogoda7
Мокрый снег и штормовой ветер: погода вновь удивит белгородцев
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#Город#Общество#Новый год#Погода#Дождь#Снег#Новости Белгорода#Синоптики#Температура воздуха#Белгород#Татьяна Лукащева
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