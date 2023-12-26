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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:02

Белгородцы украсили свой двор к праздникам

Шарики, флажки и плед: посмотрите, как ярко белгородцы украсили двор к Новому году

26 декабря 2023, 11:02
Фото: vk.com/chumichova11
Белгородцы украсили свой двор к праздникам

В Белгороде во дворе многоэтажки жители сделали две фотозоны

В выходные дни жители дома украсили двор к Новому году. Там получилось сделать две небольшие фотозоны. Фотографиями поделились в группе «Сообщество жильцов ул. Чумичова, 11» в соцсети.

Белгородцы с улицы Чумичова, 11 украсили свой двор к Новому году. На площадке получилось организовать две небольшие фотозоны. Теперь во дворе красуются флажки, ленточки, шары, а на скамейке лежит тёплый плед.

«В выходные мы украсили входные группы в подъезды и центральную часть двора. У нас получились две небольшие, но уютные фотозоны. И двор стал ещё более милым», — написали жители в своей группе в соцсети.

Также горожане рассказали, что одна из местных жительниц сама сшила 50 метров флажков. Фотографиями белгородцы поделились в интернете.

Напомним, другие жители Белгорода тоже украшали свои дворы. Так, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили вход в подъезд. Они поставили две ёлки у двери, а сверху прикрепили еловые ветки. Украшения к Новому году ещё появились в частном секторе в районе «Водстроя».

Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникамБелгородцы украсили свой двор к праздникам
Белгородцы украсили свой двор к праздникам
Фото: vk.com/chumichova11
Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворы
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