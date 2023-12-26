Шарики, флажки и плед: посмотрите, как ярко белгородцы украсили двор к Новому году

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Белгородцы с улицы Чумичова, 11 украсили свой двор к Новому году. На площадке получилось организовать две небольшие фотозоны. Теперь во дворе красуются флажки, ленточки, шары, а на скамейке лежит тёплый плед.
«В выходные мы украсили входные группы в подъезды и центральную часть двора. У нас получились две небольшие, но уютные фотозоны. И двор стал ещё более милым», — написали жители в своей группе в соцсети.
Также горожане рассказали, что одна из местных жительниц сама сшила 50 метров флажков. Фотографиями белгородцы поделились в интернете.
Напомним, другие жители Белгорода тоже украшали свои дворы. Так, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили вход в подъезд. Они поставили две ёлки у двери, а сверху прикрепили еловые ветки. Украшения к Новому году ещё появились в частном секторе в районе «Водстроя».