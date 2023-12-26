Шарики, флажки и плед: посмотрите, как ярко белгородцы украсили двор к Новому году

Напомним, другие жители Белгорода тоже украшали свои дворы. Так, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили вход в подъезд. Они поставили две ёлки у двери, а сверху прикрепили еловые ветки. Украшения к Новому году ещё появились в частном секторе в районе «Водстроя».