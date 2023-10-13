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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

На Соборную площадь Белгорода вернут каток

Праздник к нам приходит: на Соборную площадь Белгорода вернут каток

13 октября 2023, 18:07
Фото: 1MI

На Соборную площадь Белгорода вернут каток

Радостную новость сообщил мэр города Валентин Демидов. Всего в Белгороде в зимний период будут работать девять катков.

В областном центре начинают готовится к зиме и к спортивным радостям, которые с ней связаны. А именно — к работе ледовых катков. В 2023 году на Соборную площадь Белгорода решили вернуть главного из них.

Мы предусмотрели средства на эти цели ещё в начале года и готовились к зимнему периоду в городе, к Новому году. Уверен, что каток ждут и дети, и взрослые.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В 2022 году каток на центральной площади не устанавливали, в этом году ситуацию решили исправить и вернуть его на прежнее место. По данным градоначальника, в 2021 году все ледовые площадки города, включая каток на Соборной площади, посетили более 200 тысяч человек. «Катки — это одни из самых посещаемых объектов зимой в Белгороде. Они востребованы всегда и во всех районах города», — добавил Демидов.

Всего в областном центре зимой будут работать девять катков. В их число входят открытые «Есенинский» и на центральной площади, а также ледовые дорожки в центральном парке. Из частных мест будут открыты катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», а также в «МегаГрине». Будут работать «Оранжевый лед» и «Серебряный Донец».

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