Праздник к нам приходит: на Соборную площадь Белгорода вернут каток

В 2022 году каток на центральной площади не устанавливали, в этом году ситуацию решили исправить и вернуть его на прежнее место. По данным градоначальника, в 2021 году все ледовые площадки города, включая каток на Соборной площади, посетили более 200 тысяч человек. «Катки — это одни из самых посещаемых объектов зимой в Белгороде. Они востребованы всегда и во всех районах города», — добавил Демидов.