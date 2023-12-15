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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Новогодний Белгород

Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?

15 декабря 2023, 09:04
Фото: 1MI
Новогодний Белгород

В Белгороде определились с мероприятиями на новогодние праздники

Афишу мероприятий опубликовали в городской администрации. Для белгородцев запланировали праздничную программу, которая продлится с 13 декабря по 7 января. Горожан ждут концерты, забеги, праздничная программа и другое.

Мэрия Белгорода опубликовала афишу новогодних мероприятий с 13 декабря по 14 января. Горожан ждут новогодняя ярмарка, интермедии у главной ёлки, выступления кавер-групп, праздничные забеги и программы. А 7 января для гостей организуют рождественский концерт на Соборной площади.

Уже сегодня в городе откроют три бесплатных катка: на Соборной площади, в Центральном парке и на улице Есенина. А уже завтра, 16 декабря, Дед Мороз зажжёт огни на главной ёлке города во время праздничной программы.

Кроме этого, белгородцев ждут два забега. Один начнётся 31 декабря в 23:45, а второй — 1 января в 11:00.

Афиша новогодних мероприятийАфиша новогодних мероприятий
Афиша новогодних мероприятий
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
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