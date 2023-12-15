Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мэрия Белгорода опубликовала афишу новогодних мероприятий с 13 декабря по 14 января. Горожан ждут новогодняя ярмарка, интермедии у главной ёлки, выступления кавер-групп, праздничные забеги и программы. А 7 января для гостей организуют рождественский концерт на Соборной площади.
Уже сегодня в городе откроют три бесплатных катка: на Соборной площади, в Центральном парке и на улице Есенина. А уже завтра, 16 декабря, Дед Мороз зажжёт огни на главной ёлке города во время праздничной программы.
Кроме этого, белгородцев ждут два забега. Один начнётся 31 декабря в 23:45, а второй — 1 января в 11:00.