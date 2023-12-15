«Арка с качелей»: новогодние украшения для Белгорода поставит ИП из Казани

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Согласно документам закупки, «поставщик обязуется поставить и смонтировать изделия для общественных пространств» до 31 декабря текущего года.
Всего в списке заказанных новогодних украшений, «изделий», 12 наименований:
Изображений новогодних украшений к конечным документам не прикрепили. Вероятно, ещё свежа история с качелями и наценкой. Однако всё-таки изображение той самой светодиодной ротонды от того же поставщика нашлось в документации к закупкам в Орловской области и среди новостей Курска. Всё это за ноябрь 2021 года. А стоимость — 2,3 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно.
Однако, как оказалось, отсутствие иллюстраций ранее не было проблемой. Редакция Бел.Ру уже писала о том, что на 42 миллиона рублей для Белгорода закупят новогодние украшения. Искали исполнителя. И вот тогда ещё «картинки» были.
Так, общая цена контракта «Белгорблагоустройства» — чуть более 42 миллионов рублей. Как поясняется, стоимость заказа обоснована финансовым расчётом расходов на доставку, разгрузку-погрузку, установку, монтаж, стоимость упаковки, маркировки, страховки, таможенных пошлин и других налоговых выплат.
И вновь вернёмся к качелям с наценкой. По 398 тысяч рублей мэрия закупала одну единицу, когда наш читатель нашёл в сети эти же качели всего за 64 тысячи рублей за штуку. Как видно по иллюстрациям, «арка с качелью» в данной закупке — почти что небольшое продолжение уже упомянутой.
Согласно отчёту СПАРК, в реестре МСП микропредприятие Анастасии Хрущёвой появилось 10 августа 2021 года. За текущий год предпринимательница уже заключила два контракта на общую сумму 44,125 миллиона рублей. Один из них — Белгородской, второй — Челябинский. Его стоимость — 2,115 миллиона рублей.
В 2021 же году предпринимательница заключила девять контрактов общей стоимостью 19, 248 миллиона рублей. К слову, в списке указана ещё парочка «белгородских» заказов.