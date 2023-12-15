«Арка с качелей»: новогодние украшения для Белгорода поставит ИП из Казани

Изображений новогодних украшений к конечным документам не прикрепили. Вероятно, ещё свежа история с качелями и наценкой. Однако всё-таки изображение той самой светодиодной ротонды от того же поставщика нашлось в документации к закупкам в Орловской области и среди новостей Курска. Всё это за ноябрь 2021 года. А стоимость — 2,3 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно.