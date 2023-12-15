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Новый год

«Арка с качелей»: новогодние украшения для Белгорода поставит ИП из Казани

15 декабря 2023, 08:03
Фото: 1MI
Новый год

Поставщиком новогодних фигур для Белгорода стала ИП из Казани

«Белгорблагоустройство» опубликовало новую госзакупку. Так, к Новому году в Белгороде установят новые новогодние украшения ещё на 42 миллиона рублей. Поставщика официально определили 12 декабря. Им выступит индивидуальный предприниматель из Татарстана Хрущёва Анастасия Дмитриевна. И тут снова качели

Согласно документам закупки, «поставщик обязуется поставить и смонтировать изделия для общественных пространств» до 31 декабря текущего года.

Всего в списке заказанных новогодних украшений, «изделий», 12 наименований:

  • изделие «Замок» — 1 шт. за 1,24 миллиона рублей;
  • «Ротонда» — 1 шт., 3,13 миллиона;
  • «Портал» — 2 шт., 1,25 миллиона;
  • «Шлейф» тип 2 — 80 шт., 20,732 тысячи рублей;
  • «Шлейф» — 54 шт., 31,07 тысячи;
  • «Шишка» — 4 шт., 589,322 тысячи;
  • «Паутина», тёплый белый — 320 шт., 21,246 тысячи;
  • «Дерево» — 6 шт., 51,6 тысячи;
  • «Арка с качелью» — 4 шт., 2,063 миллиона;
  • «Арка» — 1 шт., 1,7 миллиона;
  • «Подарок» — 1 шт., 2,234 миллиона;
  • «Паутина», холодный белый — 320 шт., 21,25 тысячи.

Изображений новогодних украшений к конечным документам не прикрепили. Вероятно, ещё свежа история с качелями и наценкой. Однако всё-таки изображение той самой светодиодной ротонды от того же поставщика нашлось в документации к закупкам в Орловской области и среди новостей Курска. Всё это за ноябрь 2021 года. А стоимость — 2,3 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно.

Светодиодная ротондаСветодиодная ротонда
Светодиодная ротондаСветодиодная ротонда
Светодиодная ротонда
Фото: Подсмотрено Курск

Однако, как оказалось, отсутствие иллюстраций ранее не было проблемой. Редакция Бел.Ру уже писала о том, что на 42 миллиона рублей для Белгорода закупят новогодние украшения. Искали исполнителя. И вот тогда ещё «картинки» были.

Новогодние украшения для БелгородаНовогодние украшения для Белгорода
Новогодние украшения для Белгорода
Фото: Документы закупки

Так, общая цена контракта «Белгорблагоустройства» — чуть более 42 миллионов рублей. Как поясняется, стоимость заказа обоснована финансовым расчётом расходов на доставку, разгрузку-погрузку, установку, монтаж, стоимость упаковки, маркировки, страховки, таможенных пошлин и других налоговых выплат.

И вновь вернёмся к качелям с наценкой. По 398 тысяч рублей мэрия закупала одну единицу, когда наш читатель нашёл в сети эти же качели всего за 64 тысячи рублей за штуку. Как видно по иллюстрациям, «арка с качелью» в данной закупке — почти что небольшое продолжение уже упомянутой.

Новогодние украшения для БелгородаНовогодние украшения для Белгорода
Новогодние украшения для БелгородаНовогодние украшения для Белгорода
Новогодние украшения для Белгорода
Фото: Документы закупки

Согласно отчёту СПАРК, в реестре МСП микропредприятие Анастасии Хрущёвой появилось 10 августа 2021 года. За текущий год предпринимательница уже заключила два контракта на общую сумму 44,125 миллиона рублей. Один из них — Белгородской, второй — Челябинский. Его стоимость — 2,115 миллиона рублей.

В 2021 же году предпринимательница заключила девять контрактов общей стоимостью 19, 248 миллиона рублей. К слову, в списке указана ещё парочка «белгородских» заказов.

Госзакупки за 2021 годГосзакупки за 2021 год
Госзакупки за 2021 год
Фото: Отчёт СПАРК
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
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