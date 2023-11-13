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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В мэрии Белгорода объяснили закупку качелей на 3 млн рублей с большой наценкой

Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой

13 ноября 2023, 14:08
Фото: Midjourney

В мэрии Белгорода объяснили закупку качелей на 3 млн рублей с большой наценкой

В начале ноября редакция Бел.Ру обратила внимание на то, что мэрия Белгорода закупает качели по 400 тыс. рублей за единицу, с учётом того, что в интернет-магазинах такие изделия стоят в пять раз дешевле. За разъяснением журналисты обратились к чиновникам: исчерпывающий ответ получить не удалось.

Редакция Бел.Ру задала мэрии вопрос: по какой причине итоговая стоимость одного изделия для праздников и карнавалов в закупке составляет 398,5 тыс. рублей за единицу товара, с учётом того, что в Сети аналогичные изделия предлагают по куда более низкой цене? Ответ мы получили следующий:

При подготовке к осуществлению закупки Заказчиком направлены запросы хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки аналогичных товаров, с целью получения ценовых предложений относительно объекта закупки. Цена контракта была определена по наименьшему коммерческому предложению и составила 398 500 рублей за единицу закупаемого товара.

Иными словами, это предложение, по данным мэрии, оказалось лучшим. Известно это было и ранее из документов госзакупок: сообщалось, что остальные два возможных поставщика предлагали изделия ещё дороже. Разница при этом была символической: по 399 тыс. рублей за единицу (на 500 рублей дороже) и по 401 тыс. рублей за единицу.

Журналист Бел.Ру также позвонил для справки продавцу, реализующему аналогичные качели по цене в пять раз ниже той, которую выбрали в мэрии. Корреспонденту сообщили, что при закупке объектов от двух штук действуют скидки, а доставка оплачивается отдельно (в данном случае из Екатеринбурга). При этом дополнительные траты могут быть вызваны закупкой необходимых для установки проводников-блоков питания: стоимость одного — 3 тыс. рублей.

В ответе на запрос редакции не сообщили, включает ли стоимость контракта доставку и установку изделий. В документах журналисты смогли найти лишь пункт, в котором утверждалось, что помимо стоимости товара цена включает в себя также расходы, связанные с: доставкой и разгрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимостью упаковки, маркировки, страхованием, таможенными платежами, НДС, другими установленными налогами, «и иными расходами». Конкретно об установке данных найти не удалось.

Напомним, что в итоге единственным поставщиком качелей стал индивидуальный предприниматель Алексей Борисов из Валуйского горокруга. Уже с октября этого года бизнесмен успел заключить пять контрактов с УБГБ — в том числе по поставке рождественских елей по 630 тыс. за штуку. Стоимость последних в мэрии обосновали аналогично — это «наименьшее коммерческое предложение».

Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей. В Сети их цена в пять раз меньше
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