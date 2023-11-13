Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой

Журналист Бел.Ру также позвонил для справки продавцу, реализующему аналогичные качели по цене в пять раз ниже той, которую выбрали в мэрии. Корреспонденту сообщили, что при закупке объектов от двух штук действуют скидки, а доставка оплачивается отдельно (в данном случае из Екатеринбурга). При этом дополнительные траты могут быть вызваны закупкой необходимых для установки проводников-блоков питания: стоимость одного — 3 тыс. рублей.