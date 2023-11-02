Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей. В Сети их цена в пять раз меньше

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Ранее Бел.Ру писало о том, что Белгорблагоустройство закупает восемь «изделий для праздников и карнавалов», или, иными словами, восемь уличных качелей с подсветкой. Оценили их поставку в 3 млн 188 тыс. рублей — по 398 тыс. рублей за штуку.
После публикации в Бел.Ру обратился внимательный читатель. Он заметил, что на стороннем сайте продают аналогичные по виду и описанию качели, но за куда меньшую цену — всего по 64 тыс. рублей за одно изделие.
У читателя возник резонный вопрос: по какой причине мэрия закупает качели по столь высокой цене, когда есть вариант куда дешевле? Редакция попыталась найти обоснование стоимости в документах госзакупок.
В разделе «Цена контракта» указано, что помимо стоимости товара цена включает в себя также расходы, связанные с: доставкой и разгрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимостью упаковки, маркировки, страхованием, таможенными платежами, НДС, другими установленными налогами, «и иными расходами». При этом по условиях контракта стоимость НДС не облагается.
Если учесть, что стоимость одних качелей составляет 64 тыс. рублей, то восемь изделий обойдутся 512 тыс. рублей. После вычитания этой суммы из общей стоимости контракта останется ещё 2 млн 676 тыс. рублей. Возможно, эти деньги и должны быть потрачены на доставку и хранение. При этом редакции не удалось найти в документах пункт, подразумевающий ещё и установку изделий.
Также удалось выяснить, изучала мэрия и другие варианты. Как указано в обосновании наименьшей цены контракта, остальные два продавца предлагали изделия по ещё более высокой цене: по 399 тыс. рублей за единицу и по 401 тыс. рублей за единицу.
В итоге единственным поставщиком стал индивидуальный предприниматель Алексей Борисов из Валуйского горокруга. За всё время своей деятельности бизнесмен заключил пять контрактов с УБГБ. В том числе по поставке рождественских елей на 1,2 млн рублей.
Бел.Ру направит в горадминистрацию запрос с целью узнать, по какой причине качели стоят так дорого.
Напомним, что поставить заказ просят до 31 декабря этого года. Все качели должны быть в хорошем состоянии, без дефектов и тёмных пятен. Крепление должно быть удобным, износостойким и безопасным.