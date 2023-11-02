Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей. В Сети их цена в пять раз меньше

Если учесть, что стоимость одних качелей составляет 64 тыс. рублей, то восемь изделий обойдутся 512 тыс. рублей. После вычитания этой суммы из общей стоимости контракта останется ещё 2 млн 676 тыс. рублей. Возможно, эти деньги и должны быть потрачены на доставку и хранение. При этом редакции не удалось найти в документах пункт, подразумевающий ещё и установку изделий.