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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Новогодние костюмы

Что надеть взрослому на Новый год, если душа просит новогодний костюм?

1 декабря 2023, 12:17
Фото: 1MI
Новогодние костюмы

Белгородцам рассказали о вариантах новогодних костюмов для взрослых

Раз уж с детьми разобрались, то нужно задуматься и о новогодних костюмах для взрослых. Новый год — праздник не только для самых маленьких, да и многие не откажутся от возможности нарядиться в честь праздника. Редакция Бел.Ру узнала, что в таком случае предложат взрослым.

Взрослые также могут нарядиться в новогодний костюм, выбрав из разных персонажей сказок и фильмов, зверей, тематических образов или даже создавая креативные и оригинальные костюмы, чтобы ощутить атмосферу праздника и удивить окружающих.

На сайтах объявлений хороших вариантов для более взрослой аудитории найти не удалось, поэтому отправляемся на маркетплейсы. Выбор там, действительно, намного шире.

Сказочные персонажи

Нестареющая новогодняя классика, которой рады и взрослые, и дети. Поэтому и количество костюмов соответствующее. Все отличаются по своему качеству, количеству деталей, что немаловажно для их установленной стоимости. От нескольких тысяч рублей до нескольких сотен. Выбрать есть из чего.

Самые простые варианты — готовый образ. Такие можно легко найти. Просто сделав соответствующий запрос. Как, к примеру, c костюмом того же лешего.

Новогодний костюм лешегоНовогодний костюм лешего
Новогодний костюм лешего
Фото: Wildberries

При желании можно отыскать и пару для «лесного деда». Других персонажей сказок или болотную красотку кикимору. «Парный лук» обеспечен.

Новогодний костюм кикиморыНовогодний костюм кикиморы
Новогодний костюм кикиморыНовогодний костюм кикиморы
Новогодний костюм кикиморы
Фото: Wildberries

Главное, не перепутать с маскировочным костюмом. И такое может быть. Хотя такой кому-то понравится больше.

Маскировочный костюмМаскировочный костюм
Маскировочный костюмМаскировочный костюм
Маскировочный костюм
Фото: Wildberries

Ещё одна «звёздная пара» из сказок. Мудря и хитрая Баба Яга и богатый «завидный жених» Кощей Бессмертный. И дед Мазай с ними.

К тому же, некоторые детали образов можно найти отдельно и собрать костюм самому. Вот, например, и шикарная корона для Кощея.

Костюм Бабы ЯгиКостюм Бабы Яги
Костюм Бабы ЯгиКостюм Бабы Яги
Костюм Кощея БессмертногоКостюм Кощея Бессмертного
Костюм Кощея БессмертногоКостюм Кощея Бессмертного
Костюм деда МазаяКостюм деда Мазая
Корона Кощея БессмертногоКорона Кощея Бессмертного
Костюм Бабы Яги
Фото: Wildberries

Кроме того, в наличии имеются и другие образы. Карлсон, Шапокляк, Карабас Барабас, Буратино, Незнайка, Красная Шапочка и даже Мэри Поппинс.

Костюм КарлсонаКостюм Карлсона
Костюм ШапоклякКостюм Шапокляк
Костюм Карабаса БарабасаКостюм Карабаса Барабаса
Костюм БуратиноКостюм Буратино
Костюм НезнайкиКостюм Незнайки
Костюм Красной ШапочкиКостюм Красной Шапочки
Костюм Мэри ПоппинсКостюм Мэри Поппинс
Костюм Карлсона
Фото: Wildberries

Новогодние зверята

С костюмами «зимних» зверят всё то же самое. Выбор огромный.

Новогодний костюмНовогодний костюм
Новогодний костюмНовогодний костюм
Новогодний костюм
Фото: Wildberries

Есть даже звериный «тяжёлый люкс» за пару десятков тысяч рублей.

Новогодний костюмНовогодний костюм
Новогодний костюмНовогодний костюм
Новогодний костюм
Фото: Wildberries

Тематические костюмы

Выбор новогодних костюмов в этом разделе куда шире и продуманнее. Да и пару себе отыскать проще. Некоторые костюмы продаются «компанией» у одного и того же продавца. Расцветку тоже можно выбрать разную. Вот уже и компания собралась.

костюм индейцакостюм индейца
костюм индианкикостюм индианки
костюм арабского шейхакостюм арабского шейха
костюм клеопатрыкостюм клеопатры
костюм пиратакостюм пирата
костюм чертовкикостюм чертовки
костюм медузы горгоныкостюм медузы горгоны
костюм нептунакостюм нептуна
костюм индейца
Фото: Wildberries

Давно хотелось почувствовать себя богиней или сказочной волшебницей? Новый год — повод на себя примерить этот образ, а после оставить на все следующие 365 дней у себя и физически, и, конечно же, душевно. А в качестве охраны можно прихватить и костюм ниндзя для своего спутника, друга или коллеги.

костюм богиникостюм богини
костюм малефисенты костюм малефисенты
костюм ниндзякостюм ниндзя
костюм богини
Фото: Wildberries

Хотите устроить новогодний праздник в стиле 80-х? Почему бы и нет.

Новогодний костюм в стиле 80-ыхНовогодний костюм в стиле 80-ых
Новогодний костюм в стиле 80-ыхНовогодний костюм в стиле 80-ых
Новогодний костюм в стиле 80-ых
Фото: Wildberries

А можно и в гангстерском стиле.

Новогодний костюм в гангстерском стилеНовогодний костюм в гангстерском стиле
Новогодний костюм в гангстерском стилеНовогодний костюм в гангстерском стиле
Новогодний костюм в гангстерском стилеНовогодний костюм в гангстерском стиле
Новогодний костюм в гангстерском стиле
Фото: Wildberries

Костюмы по фильмам

Для тех, кто является поклонником различных франшиз, игр и мультсериалов найдётся новогодний костюм тоже. Вот такой комплект по фильму «Барби» можно найти на маркетплейсах. Райан Гослинг и Марго Робби в комплекте не идут, но и тут есть решение.

Костюм БарбиКостюм Барби
Костюм КенаКостюм Кена
Маска Райна ГослингаМаска Райна Гослинга
Маска Марго РоббиМаска Марго Робби
Костюм Барби
Фото: Wildberries

На семейном празднике мама может превратиться в принцессу не только в жизни, но и немного побыть героиней мультфильмов от студии Disney.

Костюм ЭльзыКостюм Эльзы
Костюм ЖасминКостюм Жасмин
Костюм БелльКостюм Белль
Костюм БелоснежкиКостюм Белоснежки
Костюм Эльзы
Фото: Wildberries

А папу всегда можно нарядить в новогодний костюм Элвиса, Гринча, Супермена или устроить показ мод в стиле «Звёздных войн».

костюм Элвиса Пресликостюм Элвиса Пресли
костюм Гринчакостюм Гринча
костюм Суперменакостюм Супермена
костюм Люка Скайуокеракостюм Люка Скайуокера
костюм Элвиса Пресли
Фото: Wildberries

Есть костюмы и для тех, кого Хеллоуин ещё не отпустил.

костюм ведьмыкостюм ведьмы
костюм Фредди Крюгеракостюм Фредди Крюгера
Костюм призарчной невесты на Новый годКостюм призарчной невесты на Новый год
Костюм Уэнсдей АдамсКостюм Уэнсдей Адамс
Костюм вампирши на Новый годКостюм вампирши на Новый год
костюм ведьмы
Фото: Wildberries

Аристократический шик

Можно устроить и Новогодний карнавал в стиле королевского шика. Да, обойдётся такое удовольствие не совсем дёшево, зато эффектно. Особенно, если соответствующе украсить помещение, в котором собираетесь праздновать.

Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стиле
Фото: Wildberries
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стиле
Фото: Wildberries

А этот костюм журналистке Бел.Ру напомнил Бориса Смолкина в роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня», хоть и написано, что это наряд для образа графа, а не дворецкого. Два в одном, получается.

Новогодний костюм в историческом стилеНовогодний костюм в историческом стиле
Новогодний костюм в историческом стиле
Фото: Wildberries

Константин уже готовится к Новому году.

Дворецкий Константин, "Моя прекрасная няня"Дворецкий Константин, "Моя прекрасная няня"
Дворецкий Константин, "Моя прекрасная няня"
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

В качестве дополнения к образу можно приобрести кружевные маски, перчатки или мантию. То же самое подойдёт и для того, чтобы собрать и более бюджетный вариант.

Новогодний костюм, дополнения и аксессуары Новогодний костюм, дополнения и аксессуары
Новогодний костюм, дополнения и аксессуары Новогодний костюм, дополнения и аксессуары
Новогодний костюм, дополнения и аксессуары Новогодний костюм, дополнения и аксессуары
Новогодний костюм, дополнения и аксессуары Новогодний костюм, дополнения и аксессуары
Новогодний костюм, дополнения и аксессуары
Фото: Wildberries

Самые креативные новогодние костюмы

Ещё больше в этом плане повезло тем, кто хочет отличиться креативом и чувством юмора. Маркетплейсы показывают, что всегда можно сделать «ход конём» — прийти в костюме коня или приехать верхом на том же Санте или Деде Морозе.

Креативный костюм на Новый годКреативный костюм на Новый год
Новогодний костюм коняНовогодний костюм коня
Креативный костюм на Новый год

А может верхом и на символе наступающего 2024 года. На драконе.

Костюм дракона на Новый годКостюм дракона на Новый год
Костюм дракона на Новый год
Фото: Wildberries

Если кто-то давно ощущал себя в душе бабочкой или хотя бы балериной, то эти костюмы точно для вас. Фурор гарантируем. Но осторожно, а то с новогоднего корпоратива можно уйти сразу на сцену Большого театра.

Костюм Балерины на Новый годКостюм Балерины на Новый год
Костюм Балерины на Новый годКостюм Балерины на Новый год
Костюм Балерины на Новый год
Фото: Wildberries

Если не успеете поставить новогоднюю ёлку — всегда можно купить её костюм для своего друга или же себя.

Костюм ёлкиКостюм ёлки
Костюм ёлки
Фото: Wildberries

Если не нашли Деда Мороза — тоже не беда.

Костюм Деда МорозаКостюм Деда Мороза
Костюм Деда Мороза
Фото: Wildberries

Ну, или же можно нарядиться так. Не менее эффектно.

Костюм на Новый годКостюм на Новый год
Костюм на Новый годКостюм на Новый год
Костюм на Новый год
Фото: Wildberries

На интернет-площадках для размещения объявлений в Белгороде и области, можно найти множество вариантов новогодних костюмов для детей. Тут представлены наряды с любимыми героями мультфильмов, супергероями, персонажами сказок, принцессами, а также костюмы животных или символов года. Каждый костюм является оригинальным и креативным в своём роде.

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