Что надеть взрослому на Новый год, если душа просит новогодний костюм?

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Взрослые также могут нарядиться в новогодний костюм, выбрав из разных персонажей сказок и фильмов, зверей, тематических образов или даже создавая креативные и оригинальные костюмы, чтобы ощутить атмосферу праздника и удивить окружающих.
На сайтах объявлений хороших вариантов для более взрослой аудитории найти не удалось, поэтому отправляемся на маркетплейсы. Выбор там, действительно, намного шире.
Нестареющая новогодняя классика, которой рады и взрослые, и дети. Поэтому и количество костюмов соответствующее. Все отличаются по своему качеству, количеству деталей, что немаловажно для их установленной стоимости. От нескольких тысяч рублей до нескольких сотен. Выбрать есть из чего.
Самые простые варианты — готовый образ. Такие можно легко найти. Просто сделав соответствующий запрос. Как, к примеру, c костюмом того же лешего.
При желании можно отыскать и пару для «лесного деда». Других персонажей сказок или болотную красотку кикимору. «Парный лук» обеспечен.
Главное, не перепутать с маскировочным костюмом. И такое может быть. Хотя такой кому-то понравится больше.
Ещё одна «звёздная пара» из сказок. Мудря и хитрая Баба Яга и богатый «завидный жених» Кощей Бессмертный. И дед Мазай с ними.
К тому же, некоторые детали образов можно найти отдельно и собрать костюм самому. Вот, например, и шикарная корона для Кощея.
Кроме того, в наличии имеются и другие образы. Карлсон, Шапокляк, Карабас Барабас, Буратино, Незнайка, Красная Шапочка и даже Мэри Поппинс.
С костюмами «зимних» зверят всё то же самое. Выбор огромный.
Есть даже звериный «тяжёлый люкс» за пару десятков тысяч рублей.
Выбор новогодних костюмов в этом разделе куда шире и продуманнее. Да и пару себе отыскать проще. Некоторые костюмы продаются «компанией» у одного и того же продавца. Расцветку тоже можно выбрать разную. Вот уже и компания собралась.
Давно хотелось почувствовать себя богиней или сказочной волшебницей? Новый год — повод на себя примерить этот образ, а после оставить на все следующие 365 дней у себя и физически, и, конечно же, душевно. А в качестве охраны можно прихватить и костюм ниндзя для своего спутника, друга или коллеги.
Хотите устроить новогодний праздник в стиле 80-х? Почему бы и нет.
А можно и в гангстерском стиле.
Для тех, кто является поклонником различных франшиз, игр и мультсериалов найдётся новогодний костюм тоже. Вот такой комплект по фильму «Барби» можно найти на маркетплейсах. Райан Гослинг и Марго Робби в комплекте не идут, но и тут есть решение.
На семейном празднике мама может превратиться в принцессу не только в жизни, но и немного побыть героиней мультфильмов от студии Disney.
А папу всегда можно нарядить в новогодний костюм Элвиса, Гринча, Супермена или устроить показ мод в стиле «Звёздных войн».
Есть костюмы и для тех, кого Хеллоуин ещё не отпустил.
Можно устроить и Новогодний карнавал в стиле королевского шика. Да, обойдётся такое удовольствие не совсем дёшево, зато эффектно. Особенно, если соответствующе украсить помещение, в котором собираетесь праздновать.
А этот костюм журналистке Бел.Ру напомнил Бориса Смолкина в роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня», хоть и написано, что это наряд для образа графа, а не дворецкого. Два в одном, получается.
Константин уже готовится к Новому году.
В качестве дополнения к образу можно приобрести кружевные маски, перчатки или мантию. То же самое подойдёт и для того, чтобы собрать и более бюджетный вариант.
Ещё больше в этом плане повезло тем, кто хочет отличиться креативом и чувством юмора. Маркетплейсы показывают, что всегда можно сделать «ход конём» — прийти в костюме коня или приехать верхом на том же Санте или Деде Морозе.
А может верхом и на символе наступающего 2024 года. На драконе.
Если кто-то давно ощущал себя в душе бабочкой или хотя бы балериной, то эти костюмы точно для вас. Фурор гарантируем. Но осторожно, а то с новогоднего корпоратива можно уйти сразу на сцену Большого театра.
Если не успеете поставить новогоднюю ёлку — всегда можно купить её костюм для своего друга или же себя.
Если не нашли Деда Мороза — тоже не беда.
Ну, или же можно нарядиться так. Не менее эффектно.
На интернет-площадках для размещения объявлений в Белгороде и области, можно найти множество вариантов новогодних костюмов для детей. Тут представлены наряды с любимыми героями мультфильмов, супергероями, персонажами сказок, принцессами, а также костюмы животных или символов года. Каждый костюм является оригинальным и креативным в своём роде.