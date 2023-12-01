Что надеть взрослому на Новый год, если душа просит новогодний костюм?

Давно хотелось почувствовать себя богиней или сказочной волшебницей? Новый год — повод на себя примерить этот образ, а после оставить на все следующие 365 дней у себя и физически, и, конечно же, душевно. А в качестве охраны можно прихватить и костюм ниндзя для своего спутника, друга или коллеги.